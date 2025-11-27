快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

韓籍義勇軍在俄烏戰爭中身亡 已於當地舉行喪禮

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

韓國外交部官員今天表示，已確認一名在俄烏戰爭中對抗俄羅斯的韓國籍義勇軍死亡，是在5月與俄羅斯交戰時身亡，葬禮已在當地時間25日於基輔舉行，韓國領事將提供家屬協助。

根據韓聯社今天報導，韓國外交部官員今天表示，「一名作為烏克蘭義勇軍參戰而身亡的我國國民，葬禮已於當地時間25日在基輔舉行」。烏克蘭方將此韓國人的死亡消息及葬禮日程通知韓方，葬禮由當地韓國領事出席。

報導指出，雖然死者身分資料未公開，但據悉是50多歲金某，於今年5月在頓涅茨克（Donetsk）與俄軍交戰時身亡。韓國外交部官員表示，「正向罹難者家屬提供所需的領事協助」。

此外，法新社曾於25日報導一張照片，有烏克蘭軍人在覆有太極旗的棺材前下跪，並說明「士兵們正在向戰死的韓國籍義勇軍致敬」。

韓聯社報導指出，之前曾有消息指出，有韓國人以義勇軍身分參加俄烏戰爭，且部分人已身亡，這類訊息主要來自俄羅斯政府等管道，但韓國外交部當時一直表示「確認中」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

CPB／傳台灣呂文生、吳俊良、蔡東誌接總教練 還有韓國名將

俄羅斯：美國新版和平方案可談　但敏感議題未突破

《雞不可失》韓國影史最賣座喜劇 警匪片看完只想吃炸雞

美俄通話遭外洩 俄外交顧問直言「此事無法接受」：將與美特使商議

相關新聞

好事上演？親俄和平計畫「大幅修改」 BBC打臉：瘋狂斡旋讓局面回起點

美國上周要求烏克蘭接受看似近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員23日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架...

韓籍義勇軍在俄烏戰爭中身亡 已於當地舉行喪禮

韓國外交部官員今天表示，已確認一名在俄烏戰爭中對抗俄羅斯的韓國籍義勇軍死亡，是在5月與俄羅斯交戰時身亡，葬禮已在當地時間...

俄羅斯：美國新版和平方案可談　但敏感議題未突破

俄羅斯對美國提出新和平方案的部分內容表達歡迎後，今天表示終結俄烏戰爭的談判正在「認真進行」。這場戰爭是二戰以來歐洲最致命...

同志也不挺！川普烏克蘭和平計畫 共和黨議員痛批偏袒俄羅斯

數名共和黨籍國會議員正嚴厲批評美國總統川普的白宮處理烏克蘭和平計畫的方式，他們認為這項計畫偏袒俄羅斯。此舉與共和黨近年幾...

「你們正輸掉！」美陸軍部長逼烏克蘭接受和平協議 警告美軍援跟不上

NBC新聞引述26日引述2位知情人士報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）上周在基輔與烏克蘭官員會談時，...

美特使被爆密電俄高層 教如何哄川普以推親俄和平方案

彭博資訊廿六日獨家，美國總統特使威科夫在成功促成加薩和平協議後，曾於十月致電俄羅斯高層官員、俄國總統外交政策助理鄂夏柯夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。