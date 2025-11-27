同志也不挺！川普烏克蘭和平計畫 共和黨議員痛批偏袒俄羅斯

快訊

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普（右）制定的俄烏和平計畫被批一面倒向俄國總統普亭（左）。(路透)
美國總統川普（右）制定的俄烏和平計畫被批一面倒向俄國總統普亭（左）。(路透)

數名共和黨籍國會議員正嚴厲批評美國總統川普的白宮處理烏克蘭和平計畫的方式，他們認為這項計畫偏袒俄羅斯。此舉與共和黨近年幾乎全面支持川普倡議的立場大相逕庭。

路透社報導，烏克蘭的支持者一直擔心，上週首次報導的這項由美國主導、旨在結束俄烏戰爭的28點架構，可能意味著川普政府願意施壓基輔簽署一份嚴重偏袒莫斯科的和平協議。

聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed ServicesCommittee）主席、共和黨籍參議員韋克爾（RogerWicker）21日透過聲明表示：「這份所謂『和平計畫』存在真正的問題，我深深懷疑它能否實現和平。」

彭博（Bloomberg News）昨天報導，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）10月14日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的政策顧問鄂夏柯夫（YuriUshakov）通話，表示他們應合作制定停火計畫，並建議普丁應向川普提出此事，使得這些擔憂進一步升級。

共和黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）在社群媒體X上表示：「對於那些反對俄羅斯入侵、希望看到烏克蘭成為一個主權民主國家的人來說，顯然，魏科夫完全偏袒俄羅斯人。他不值得信任來領導這些談判…他應該被解僱。」

儘管川普所屬的共和黨絕大多數人仍然支持他，但鑑於川普最近遭遇的種種挫折，包括民主黨在本月的選舉中取得勝利，以及國會支持公開已故被定罪性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的司法部文件，共和黨議員的批評顯得引人注目。

前共和黨籍參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，川普可能需要尋找新的顧問。他透過聲明指出：「獎勵俄羅斯的屠殺行為，將對美國的利益造成災難性後果。」

川普核心圈的成員對這些國會議員做出反擊。

過去一直對援烏多所批評的副總統范斯（JDVance）曾為共和黨籍參議員，他指責麥康奈對這項結束戰爭的計畫發動「荒謬的攻擊」。

川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）在社群媒體上表示，麥康奈「只是心懷不滿，正在對我父親發洩怒氣」。

不過分析人士指出，來自川普黨內同僚的攻擊，加上最近的政治阻力，可能預示著政府面臨更大的問題。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）治理研究員安德森（Scott Anderson）說：「這在在表明，他的政治弱點比過去9、10個月以來所表現出來的要大得多。」

此外，民調顯示，大多數美國人希望支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵者，共和黨人很可能正在關注2026年的期中選舉，許多選情緊繃的共和黨候選人將不得不爭取獨立選民的支持。

