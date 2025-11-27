「你們正輸掉！」美陸軍部長逼烏克蘭接受和平協議 警告美軍援跟不上

NBC新聞引述26日引述2位知情人士報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）上周在基輔與烏克蘭官員會談時，向對方提出極為嚴峻的評估，指烏軍在前線正面臨危急局勢，即將被俄軍擊敗，並強調接受和平協議刻不容緩。

消息人士表示，德里斯科爾告訴烏克蘭官員，俄羅斯正在加大空襲的規模和頻率，並具備無限期作戰的能力。他接著指出，烏克蘭的局勢只會隨時間惡化，與其在更不利的情況下被迫接受，不如現在就談判達成和平協議。

據報導，德里斯科爾的訊息是在他提出一份美國支持的和平計畫後發出。雖然基輔方面認為該計畫形同向莫斯科屈服，但德里斯科爾還帶來更多壞消息。美國代表團同時指出，美國的國防工業無法以保護烏克蘭基礎設施與民眾所需的速度，持續供應武器和防空系統。

一位消息人士說：「基本上的訊息就是：你們正輸掉，而且你們需要接受這份協議。」烏克蘭駐美大使館未回應詢問。