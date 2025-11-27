聽新聞
0:00 / 0:00

和平只差小細節？割地、裁軍、北約 俄烏停戰協議死結

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
美國總統川普對俄烏停戰和平方案頻頻釋出樂觀訊號，稱僅剩小細節待化解歧見。路透
美國總統川普對俄烏停戰和平方案頻頻釋出樂觀訊號，稱僅剩小細節待化解歧見。路透

美國川普政府正積極推動其主導的俄烏和平方案，並頻頻釋出樂觀訊號，然而，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述消息來源報導，至少有三大關鍵領域仍存在根本性分歧。

美國總統川普盛讚他的團隊就俄烏停戰取得「巨大進展」，僅存「一些歧見」；國務卿魯比歐也強調在日內瓦與烏克蘭的會談「非常正面」，堅稱「待解決事項並非不能克服」。在阿布達比會晤俄羅斯代表的美方官員更傳出「烏克蘭已同意和平協議」，剩下「小細節」待磋商。

一位直接參與談判的烏克蘭知情人士承認，上周外流的廿八項美國和平提案中，多數條文確實已達成共識。但所謂「僅存少數分歧」的說法嚴重失真，至少仍有三項重大爭議足以左右談判成敗。

首先是烏克蘭是否須割讓烏東頓巴斯地區關鍵領土。先前美方提案，要求烏克蘭將被兼併但未實質占領的土地移交俄羅斯管治，成為非軍事區。消息人士說，這個議題雖有「若干進展」，但具體執行方案與條文措辭均未定案，「若說現行版本已獲烏克蘭接受，將是嚴重誤判」。

其次是烏克蘭軍隊規模。美方提案上限是六十萬人，烏方提出較高的數字，而基輔方面還希望進一步調整。

最後是烏克蘭放棄加入北約。消息人士直言，此一要求將開啟「惡劣先例」，等同賦予俄羅斯對西方國家軍事聯盟接受新成員的實質否決權。

這三項俄國明定的停戰條件，正是烏克蘭的紅線，如果烏克蘭領導人退讓，可能遭遇巨大政治風險。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 俄烏 基輔 和平協議

