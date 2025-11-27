聽新聞
主導權美烏說了算？19點和平計畫俄難埋單 美忙斡旋

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普中東特使威科夫（左二）、國務卿魯比歐（左三）23日在瑞士日內瓦與烏克蘭代表團會談。美聯社
美國總統川普中東特使威科夫（左二）、國務卿魯比歐（左三）23日在瑞士日內瓦與烏克蘭代表團會談。美聯社

美國支持的十九點俄烏和平協議可能遭俄國拒絕，美國總統川普廿五日表示，結束俄烏戰爭計畫已經過「微調」，他將派特使威科夫與俄羅斯總統普亭會面，並指派陸軍部長德里斯科與烏克蘭官員會談。

美聯社報導，川普在空軍一號上受訪時表示，他最終可能會與普亭以及烏克蘭總統澤倫斯基會面，但必須等到談判取得進一步進展，也承認要化解這場戰爭並不容易，並透露先前提出的廿八點方案仍在調整。他說：「那不算是一份計畫，而是一個概念。」

川普還表示，相信威科夫將在下周前往莫斯科會見普亭，他的女婿、前白宮顧問庫許納也有可能一同出席。川普說：「大家開始意識到這對雙方都是好協議。」至於計畫中要求烏克蘭割讓部分領土給俄羅斯的內容，川普則予以淡化，並指出俄軍本來就極可能奪取他們想要的土地。

他指出：「照目前的情況來看，如果你仔細觀察，情勢只朝一個方向發展。所以俄羅斯無論如何在接下來幾個月內很可能會奪得這些土地。」

路透報導，川普曾將十一月廿七日感恩節定為他希望看到烏克蘭同意達成協議、結束俄烏戰爭的日子，但他和幕僚已不再堅持明確的期限，現在表示希望能夠盡快達成協議。他說：「對我而言，截止日就是結束的那一天。」

美國官員廿五日證實，烏克蘭同意一項新的十九點協議，但該協議在烏克蘭領土爭議和美國安全保障方面，讓美烏有最終決定權，對俄國較不利。

俄國外交部長拉夫洛夫說，若該計畫「抹煞普亭總統八月在阿拉斯加峰會上與川普達成的關鍵共識，情況可能徹底改變」。

華盛頓郵報報導，烏克蘭資深官員透露，澤倫斯基希望最快能在本周末見川普。

澤倫斯基已接受新版協議條款，提高結束俄烏戰事的希望，但普亭可能拒絕新協議。修正版十九點協議不再保證特赦戰爭期間的暴行，基輔同意限縮軍隊規模在八十萬人以內，提議割讓頓巴斯部分地區，並強制基輔在一百天內舉辦大選。

白宮廿五日表示，在尋求俄烏停戰的談判中，剩下的棘手問題「並非不能克服」，但需要更多討論。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭 川普 澤倫斯基 和平協議

