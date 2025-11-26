聽新聞
美俄通話遭外洩 俄外交顧問直言「此事無法接受」：將與美特使商議
俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天表示，他將與美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）聯繫商討兩人通話遭外洩的事件，他稱此事令人無法接受。
路透社報導，鄂夏柯夫被記者問到，魏科夫下週訪問俄羅斯首都莫斯科時，他是否會就此事詢問魏科夫。
鄂夏柯夫回覆說：「關於外洩事件？我們會通話交流意見。」
彭博（Bloomberg News）昨天公布10月14日的通話紀錄，據稱魏科夫在通話中告訴鄂夏柯夫，他們應共同推動烏克蘭停火計畫，並建議俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）向美國總統川普（Donald Trump）提出此事。
鄂夏柯夫告訴記者，外洩的部分內容是「偽造」，但因為通話內容屬於機密，他不會針對其他部分發表評論。
他稍早還指出，通話遭外洩很可能是為了阻撓俄烏和平談判。
鄂夏柯夫接受俄羅斯「工商日報」（Kommersant）訪問時表示，他的部分對話是透過加密的政府管道進行，除非其中一方故意為之，否則這些管道的訊息很少會被攔截和外洩。
英國「衛報」（The Guardian）報導，白宮沒有否認外洩通話紀錄的真實性，關於魏科夫在通話紀錄中對俄方採取的溝通方式，川普聲稱這是「標準」談判程序。
川普昨天晚間在總統專機「空軍一號」（Air ForceOne）上頭告訴記者，魏科夫必須說服俄烏雙方，「這就是交易撮合者要做的事」。
