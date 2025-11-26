快訊

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

俄烏和平計畫續磋商 川普特使魏科夫將赴莫斯科

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導

克里姆林宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）和幾位美方重要官員預計下週前往俄羅斯首都莫斯科，針對烏克蘭和平計畫進行會談。

路透社報導，川普搭乘總統專機「空軍一號」（AirForce One）前往佛羅里達州準備過感恩節假期時，他在機上告訴媒體，美方談判代表在跟俄國和烏克蘭的談判中取得進展，且莫斯科當局已同意做出一些讓步。

美國主導的一項俄烏終戰計畫於上週首次曝光，並引發新的疑慮，外界擔心川普政府可能有意要求烏克蘭簽署一份對莫斯科極為有利的和平協議。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴俄國媒體：「關於魏科夫，我可以透露，已達成初步協議，他將於下週造訪莫斯科。」

鄂夏柯夫提到，除了魏科夫，還有一些涉及烏克蘭事務的美國政府官員會同行。

他也指出，克里姆林宮與美國高層官員之間的通話內容遭外洩，是為了阻撓烏克蘭可能達成和平協議的談判。

彭博（Bloomberg News）昨天報導，魏科夫10月14日與鄂夏柯夫通話時，提議雙方應共同推動烏克蘭停火方案。彭博指稱取得這段通話錄音，並公布逐字稿。

鄂夏柯夫被問及為何這段通話會遭外洩，他回覆說：「可能是為了阻撓，應該不是為了改善關係。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

包含台積電！川普與台談判貿易協議 台灣企業將投資、代訓美國員工

紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

川普「報復」民主黨議員 黨內盟友紛畫清界線

憂心「川習會」損台灣利益？ 賴總統：對台美關係有信心

相關新聞

好事上演？親俄和平計畫「大幅修改」 BBC打臉：瘋狂斡旋讓局面回起點

美國上周要求烏克蘭接受看似近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員23日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架...

歐洲一度跳腳…美國28點烏克蘭和平計畫惹議 傳取材自俄國文件

美國支持的28點俄烏和平計畫上週公開後，因內容被視為太偏俄羅斯而讓烏克蘭與歐洲跳腳。3名知情人士透露，該計畫取材自一份由...

川普不再堅持感恩節達成協議 稱俄烏戰局只朝「一個方向」發展

美國總統川普25日表示，結束俄烏戰爭的計畫已經過「微調」，他將派特使威科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普亭...

美頻釋樂觀訊號 但俄烏有歧見的「小細節」暗藏三大魔鬼

川普政府正積極推動其主導的俄烏和平方案，並頻頻釋出樂觀訊號，然而，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息來源報導，至少有三...

烏克蘭原則同意協定 美將派遣特使與俄國協商

烏克蘭同意和平協議，接下來就要看俄羅斯的態度！

俄軍無人機襲札波羅熱釀12傷 建築車輛嚴重受損

札波羅熱州州長費多羅夫表示，俄羅斯軍隊今天深夜對烏克蘭東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）發動大規模無人機攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。