俄烏和平計畫續磋商 川普特使魏科夫將赴莫斯科
克里姆林宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）和幾位美方重要官員預計下週前往俄羅斯首都莫斯科，針對烏克蘭和平計畫進行會談。
路透社報導，川普搭乘總統專機「空軍一號」（AirForce One）前往佛羅里達州準備過感恩節假期時，他在機上告訴媒體，美方談判代表在跟俄國和烏克蘭的談判中取得進展，且莫斯科當局已同意做出一些讓步。
美國主導的一項俄烏終戰計畫於上週首次曝光，並引發新的疑慮，外界擔心川普政府可能有意要求烏克蘭簽署一份對莫斯科極為有利的和平協議。
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴俄國媒體：「關於魏科夫，我可以透露，已達成初步協議，他將於下週造訪莫斯科。」
鄂夏柯夫提到，除了魏科夫，還有一些涉及烏克蘭事務的美國政府官員會同行。
他也指出，克里姆林宮與美國高層官員之間的通話內容遭外洩，是為了阻撓烏克蘭可能達成和平協議的談判。
彭博（Bloomberg News）昨天報導，魏科夫10月14日與鄂夏柯夫通話時，提議雙方應共同推動烏克蘭停火方案。彭博指稱取得這段通話錄音，並公布逐字稿。
鄂夏柯夫被問及為何這段通話會遭外洩，他回覆說：「可能是為了阻撓，應該不是為了改善關係。」
