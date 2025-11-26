快訊

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

俄肯定美最新和平計畫部分內容 但許多議題待磋商

中央社／ 莫斯科/史特拉斯堡26日綜合外電報導

克里姆林宮今天表示，美國最新提出的結束烏克蘭戰爭方案中，部分內容值得肯定，但仍有許多議題需要進一步討論。

法新社報導，俄羅斯總統普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）接受國營電視台記者訪問時說：「某些部分可以正面看待，但很多地方需要專家特別討論。」

另外，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）今天承諾，歐洲將持續支持烏克蘭並對俄羅斯施壓，直到達成「公正且持久的和平」，並形容經修訂的美國和平計畫是結束戰爭的「起點」。

范德賴恩向歐盟議員表示：「我想從一開始就說清楚，歐洲會與烏克蘭站在一起，並全程支持烏克蘭。」

她說：「沒錯，局勢依然動盪，也充滿危險，但我相信這同時也是取得實質進展的機會。」

不過，克里姆林宮今天批評歐洲介入烏克蘭戰爭協商的行為。鄂夏柯夫對國營電視台記者表示：「在我看來，歐洲人插手這一切完全是多此一舉。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普派特使魏科夫赴俄會普丁 盼敲定烏克蘭和平協議

與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義

普丁出招 設 AI 特別工作小組

商討俄凍結資產援烏 范德賴恩晤比利時總理積極遊說

相關新聞

好事上演？親俄和平計畫「大幅修改」 BBC打臉：瘋狂斡旋讓局面回起點

美國上周要求烏克蘭接受看似近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員23日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架...

歐洲一度跳腳…美國28點烏克蘭和平計畫惹議 傳取材自俄國文件

美國支持的28點俄烏和平計畫上週公開後，因內容被視為太偏俄羅斯而讓烏克蘭與歐洲跳腳。3名知情人士透露，該計畫取材自一份由...

川普不再堅持感恩節達成協議 稱俄烏戰局只朝「一個方向」發展

美國總統川普25日表示，結束俄烏戰爭的計畫已經過「微調」，他將派特使威科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普亭...

美頻釋樂觀訊號 但俄烏有歧見的「小細節」暗藏三大魔鬼

川普政府正積極推動其主導的俄烏和平方案，並頻頻釋出樂觀訊號，然而，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息來源報導，至少有三...

烏克蘭原則同意協定 美將派遣特使與俄國協商

烏克蘭同意和平協議，接下來就要看俄羅斯的態度！

俄軍無人機襲札波羅熱釀12傷 建築車輛嚴重受損

札波羅熱州州長費多羅夫表示，俄羅斯軍隊今天深夜對烏克蘭東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）發動大規模無人機攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。