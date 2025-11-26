歐洲一度跳腳…美國28點烏克蘭和平計畫惹議 傳取材自俄國文件

美國支持的28點俄烏和平計畫上週公開後，因內容被視為太偏俄羅斯而讓烏克蘭與歐洲跳腳。3名知情人士透露，該計畫取材自一份由俄方擬定並於10月交給川普政府的文件。

根據路透社的獨家報導，消息人士指出，俄方在10月中旬將該文件交給美方高官，文件內容列出俄國的終戰條件，而在那之前，美國總統川普（Donald Trump）才在華府與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。

這份文件屬非正式文本，外交圈以「非文件」（non-paper）稱之，內容包含俄國政府曾在談判桌上提出的用語，以及烏克蘭拒絕過的讓步條件，例如割讓東部大片領土等要求。

路透社10月就披露這份文件的存在，如今首度獲得證實，該文件是美國28點和平計畫的重要依據。

美國國務院以及俄羅斯、烏克蘭駐美大使館均未回應置評請求。

白宮並未直接評論這份「非文件」，但引用了川普說他樂觀看待28點計畫進展的評論。川普寫道：「我已指派特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科會見普丁（Vladimir Putin）總統，同時陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）將與烏方會面，希望能敲定這份和平計畫。」

目前尚不清楚川普政府為何及如何仰賴俄國這份文件來擬定自身和平計畫。消息人士透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）等看過該文件的美國高官都認為烏克蘭很可能會斷然拒絕俄方提出的要求。

● 對俄羅斯影響力的疑慮

消息人士表示，俄方提交文件後，盧比歐曾與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話，討論文件內容。盧比歐本週在瑞士日內瓦對記者坦言，曾收到「多份書面非文件及這類性質的東西」，但他並未說明細節。

美國Axios新聞網上週率先報導和平計畫內容後，美國官員與國會議員的疑慮加劇。許多人認為，這份計畫幾乎等同於俄方立場清單，而非嚴肅的提案。

儘管如此，美國仍對烏克蘭施壓，警告烏方若不簽署，可能會縮減軍事援助。

該計畫至少有部分內容，是川普女婿庫許納（JaredKushner）、特使魏科夫與俄羅斯主權財富基金負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）上個月在佛州邁阿密會晤時商定的。兩名知情人士對路透社透露，國務院與白宮內部聽取過那次會面簡報的人寥寥無幾。

彭博昨天則報導，魏科夫曾向克里姆林宮高層幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）提供普丁該如何與川普溝通的建議。根據彭博取得的通話紀錄，鄂夏柯夫與魏科夫早在10月14日便提及可能存在一份「20點計畫」。該計畫顯然在後續與德米崔耶夫的討論中進一步擴展。

● 全球反彈後的計畫修訂

美國這份提案讓華府及歐洲官員大感意外，引發3大洲外交人士奔走協調。根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，原版計畫經過重大更動，28點當中已有9點在美烏高層會談後被刪減。

一群跨黨派參議員22日表示，盧比歐曾對他們說，28點計畫其實不是美國的計畫，而是俄羅斯的願望清單。不過，白宮與國務院極力否認盧比歐曾這麼說。

後來包括盧比歐在內的美方高階代表團於日內瓦與歐、烏官員會談期間，同意刪除或調整部分最傾向俄羅斯的內容。

德里斯科目前正在阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）與俄國代表團會談，一名美國官員表示，烏克蘭團隊也在阿聯與美方團隊會商。

烏克蘭官員昨天表示，他們支持最新談判所產生的修正版和平計畫架構，但強調最敏感的議題須在澤倫斯基與川普會談時才能定案。在這些議題中，領土讓步的爭議特別大。