美頻釋樂觀訊號 但俄烏有歧見的「小細節」暗藏三大魔鬼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普的政府對俄烏停戰和平方案頻頻釋出樂觀訊號，稱僅剩小細節待化解歧見。路透
川普政府正積極推動其主導的俄烏和平方案，並頻頻釋出樂觀訊號，然而，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息來源報導，至少有三大關鍵領域仍存在根本性分歧。

美國總統川普盛讚他的團隊在終戰努力上取得「巨大進展」，僅存「一些歧見」；國務卿魯比歐也強調在日內瓦與烏克蘭的會談「非常正面」，堅稱「待解決事項並非不能克服」。在阿布達比會晤俄羅斯代表的美方官員更傳出「烏克蘭已同意和平協議」，剩下「小細節」待磋商。

一位直接參與談判的烏克蘭知情人士承認，上周外流的28項美國和平提案中，多數條文確實已達成共識。但所謂「僅存少數分歧」的說法嚴重失真，至少仍有三項重大爭議足以左右談判成敗。

首先是烏克蘭是否須割讓烏東頓巴斯地區關鍵領土。先前美方提案，要求烏克蘭將被兼併但未實質占領的土地移交俄羅斯管治，成為非軍事區。消息人士說，這個議題雖有「若干進展」，但具體執行方案與條文措辭均未定案，「如果說現行版本已獲烏克蘭接受，將是嚴重誤判」

其次是烏克蘭軍隊規模限制。美方提案上限是60萬人，烏方提出較高的數字，而基輔還希望進一步調整。

最後是烏克蘭放棄加入北約。消息人士直言，此一要求將開啟「惡劣先例」，等同賦予非北約成員國的俄羅斯對西方國家軍事聯盟的實質否決權。

這三項克里姆林宮明定的終戰條件，恰是烏克蘭不惜付出數萬將士生命也要守護的底線，如果烏克蘭領導人嘗試退讓，可能遭遇巨大的政治風險。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

