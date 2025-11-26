烏克蘭原則同意協定 美將派遣特使與俄國協商

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
烏克蘭宣布原則上同意美國的和平計畫，但俄羅斯強硬表示不接受微調，外界關注俄烏停戰談判進展。（中央社示意圖）
烏克蘭同意和平協議，接下來就要看俄羅斯的態度！美國總統川普26日宣布，將派遣特使威特克夫前往俄羅斯與總統普亭討論和平協議。川普還說，如果簽訂協議或談判到最後階段，他會與普亭和烏克蘭總統澤倫斯基會面。俄羅斯則表示，同意美國當初的28點和平協議，若有嚴重變動就不會達成共識。

俄不接受方案微調

根據《英國廣播公司》報導，烏克蘭政府宣布同意美國的「和平計畫」，川普也說，最初的計畫「已經過微調，並採納了雙方的額外意見」。白宮特使威克特夫將前往莫斯科會面普亭，陸軍部長德里斯科爾將前往烏克蘭。但俄羅斯表示，可能不會接受對美國和平計劃的任何修改。

俄羅斯和烏克蘭之間仍然存在一些嚴重分歧，包括對烏克蘭的安全保障以及東部幾個衝突地區的控制權。澤倫斯基表示，他已準備好與川普會面，期待與美方繼續積極合作，且很多事情都取決於美國；但川普表示，期待與澤連斯基和普亭會面，但前提是結束這場戰爭的協議最終達成或處於最後階段。

歐洲對停戰遲疑

儘管白宮態度相對樂觀，但歐洲領導人似乎對經過近四年的戰爭後能否實現和平持懷疑態度。法國總統馬克宏表示，他沒有看到俄羅斯停火的意願；英國首相施凱爾則說，俄烏停戰可能還有很長的路要走。歐洲在美國提出28點和平計畫後，也有提出相應的24點方案，其中也是在安全保障與領土問題有不同意見。

天空新聞網》提到，俄羅斯持續轟炸烏克蘭，首都基輔至少有7人喪生，導彈和無人機襲擊還造成另外 21 人受傷。以歐盟會員國為主的「志願聯盟」則重申任何解決方案都必須包含烏克蘭，尊重其主權，符合《聯合國憲章》，並提供長期安全保障。志願聯盟也將加入與美方溝通與合作。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

