普亭下令加強國家身分認同 烏東占領區成重點

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天簽署並公布的文件指出，俄羅斯當局必須在莫斯科自2022年入侵以來併入俄國的烏克蘭地區，加強俄語與俄羅斯身分認同的鞏固。

這份名為「2036年前俄羅斯國家政策戰略」（Strategy of Russia's national policy in the period to2036）的文件以總統法令形式發布，要求在2036年前採取措施，確保該國95%的人口認同自己為俄羅斯人。

俄羅斯與烏克蘭之間從蘇聯時代前就存在長久連結，部分烏克蘭人傳統上對俄羅斯抱有好感，且多數人能同時使用兩種語言。但俄國入侵以來，這些好感已消失，調查顯示俄語使用量顯著下降。

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔已準備推進由美國支持的計畫，以終結第二次世界大戰以來歐洲最致命、最具破壞性的衝突。但烏克蘭也擔心可能被迫接受以俄羅斯條件為主的協議，包括領土讓步。

普亭2022年2月發動對烏克蘭的入侵，稱目的是「非軍事化」與「去納粹化」，並解放克里姆林宮所稱在烏東受到明顯歧視的俄語使用者。

6個月內，頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）等地區納入俄羅斯版圖，但莫斯科並未完全掌控這些地區的軍事控制權。

將於明年1月生效的這份文件指出，對東部地區控制權的確保，「為恢復俄羅斯國家歷史領土的統一創造了條件」。

文件強調，「有必要採取額外措施，以強化整體俄羅斯公民身分認同」，深化俄語的使用，並抵制「不友好國家試圖破壞民族及宗教關係、製造社會分裂的行動」。

法令指出，戰略成果將透過監測目標指標的達成度來評估，包括在2036年前「整體俄羅斯公民身分認同（公民自我認知）不低於95%」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

