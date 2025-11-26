俄軍無人機襲札波羅熱釀12傷 建築車輛嚴重受損

快訊

中央社／ 基輔25日綜合外電報導
圖為烏克蘭境內的札波羅熱20日晚間遭遇俄軍空襲。路透
札波羅熱州州長費多羅夫表示，俄羅斯軍隊今天深夜對烏克蘭東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）發動大規模無人機攻擊，引發多處火災，造成12人受傷，建築物和車輛嚴重受損。

路透社報導，費多羅夫（Ivan Fedorov）在通訊軟體Telegram發文表示，這次攻擊摧毀了商店、損壞7棟公寓大樓和其他建築物，並砸毀汽車。他說有12人正在醫院接受治療。

費多羅夫在網上發布影片表示：「目前在12個地點展開救援行動。國家緊急服務部門、國家警察以及我們的醫療團隊已動員了全部可用的單位。」

網上流傳的畫面顯示，消防人員正在撲滅高樓層公寓的火災，街上到處都是被燒毀的車輛殘骸。

緊急服務部門在Telegram上發文表示，火勢已受到控制，救援行動正在進行中。

俄軍占領札波羅熱州大部分區域，近期也有所推進，但同名的札波羅熱市仍在烏克蘭掌控之下。

俄方任命、掌控札波羅熱州占領區的官員貝利茨基（Yevgeny Belitsky）表示，烏克蘭部隊已攻擊俄方控制區內的電網基礎設施。

貝利茨基在Telegram上發文表示，該地區俄羅斯掌控的城鎮中，有4萬用戶停電。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

