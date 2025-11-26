彭博爆美高層私下與俄通話 指導俄高層向川普推烏克蘭和平方案

彭博資訊26日獨家披露，美國總統特使威科夫（Steve Witkoff）在成功促成加薩和平協議後，曾於10月致電俄羅斯高層官員、總統外交政策助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），建議雙方合作規劃一項類似的烏克蘭方案，並由俄羅斯總統普亭向美國總統川普提出。

根據彭博審閱並轉錄的通話錄音，威科夫10月14日與鄂夏柯夫通話5分多鐘，並向對方提供建議，說明普亭應如何向川普提出此議題。威科夫的指導內容包括：建議在烏克蘭總統澤倫斯基於當周稍晚造訪白宮之前，安排一次川普與普亭的通話，並以加薩協議作為切入點。

他說：「我們整理了一份由20點構成的川普和平方案，我在想，也許我們可以和你們做一份類似的方案。」

報導指出，威科夫在通話中強調，他十分尊敬普亭，並已向川普說明，他相信俄羅斯真心希望達成和平。他也提到澤倫斯基即將訪問白宮，建議普亭在那場會晤前與川普通話。威科夫說：「澤倫斯基周五要到白宮，我會出席，因為他們希望我在場。但我認為，如果可能的話，我們可以在周五的會面之前，先安排與您老闆的通話。」

鄂夏柯夫詢問普亭致電是否「有用」，威科夫答稱十分有助益，並建議普亭可恭喜川普促成加薩協議的成果、表達俄羅斯支持、並尊敬川普是和平之人。他說：「這樣會是一通非常好的通話。」

威科夫接著補充說：「我覺得很棒的做法是，也許他可以對川普總統說：你知道，威科夫和鄂夏柯夫討論了一個非常類似的20點和平計畫，這可能會稍微推動局勢，我們對這類事情也持開放態度。」鄂夏柯夫似乎採納了部分建議，表示普亭「會表示祝賀」，並會說「川普先生是真正的和平之人」。

川普與普亭2天後依俄方要求通話。川普形容這場長達兩個半小時的對話「非常有成效」。通話後，他宣布計畫在布達佩斯與普亭會晤，並提到普亭曾在通話中恭喜他達成加薩和平協議。

這通對話首次明確揭露威科夫近期與俄方互動的策略，也交代了本月稍早曝光的28點和平方案的源起。白宮通訊主任張振熙表示：「這則報導證明了一件事，特使威科夫幾乎每天都與俄羅斯和烏克蘭官員交談，以推動和平，這正是川普總統指派他要做的。」克里姆林宮發言人培斯科夫未立即回應詢問。