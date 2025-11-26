快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

川普派特使魏科夫赴俄會普丁 盼敲定烏克蘭和平協議

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他正派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科，與俄羅斯領導人普丁（Vladimir Putin）會談，希望能促成結束烏克蘭戰爭的協議。

法新社報導，川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，目前「僅剩幾個分歧點」，不過歐洲領袖對此質疑，俄羅斯飛彈則持續襲擊基輔。

川普同時表達希望「很快」能與普丁和烏克蘭總統澤倫斯基會面，但強調「只有當終結這場戰爭的協議已經敲定或已進入最後階段」才會與他們會談。

原先美方提出的協議草案太過偏向俄羅斯利益，如今已被一份納入更多烏克蘭立場的新版本所取代。一名熟悉新方案的官員告訴法新社，新方案「好多了」。

不過，美國官員坦言，依然存在「敏感」的議題需要處理。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對快速達成協議的看法潑冷水，指出「顯然俄方毫無停火意願」，也不願討論這份對烏克蘭較為有利的新提案。

自上週末烏克蘭與美國代表在日內瓦緊急磋商，討論川普最初提出、引發爭議的28點停戰方案以來，相關各方不斷密集討論。

美國媒體報導，最新一輪包含美俄代表的會談已在阿布達比進行。支持烏克蘭的30國領袖今天也透過視訊會議討論情勢。

美方談判代表德里斯科（Dan Driscoll）在與俄羅斯官員會談後表達樂觀，他的發言人表示：「會談進展順利，我們保持樂觀。」

白宮則稱談判已有「重大進展」，但也提醒「目前仍有幾項敏感但並非無法克服的細節須釐清」。

然而，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，這場戰爭依舊未見停歇。

自凌晨1時左右起，基輔猛烈爆炸不斷，俄軍無人機與飛彈傾瀉而下，造成多棟住宅起火。市府官員表示，已有7人罹難。

據法新社記者現場觀察，濃煙夾雜著烏克蘭防空炮火閃爍的紅色和橙色光芒籠罩首都，居民紛紛逃往地下鐵站避難。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川習通話 台灣議題「各自表述」 外媒指習近平罕見致電川普

川普熱線高市 未提台灣

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

川習通話 王鴻薇：大陸在告訴全世界「中美繞不開台灣這題」

相關新聞

好事上演？親俄和平計畫「大幅修改」 BBC打臉：瘋狂斡旋讓局面回起點

美國上周要求烏克蘭接受看似近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員23日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架...

媒體：美俄代表在阿布扎比會談

（德國之聲中文網）據媒體報道，美國政府高級代表目前正在阿布扎比與俄羅斯代表團進行和談。美國媒體CBS、CNN以及《華爾街日報》一致報道稱，美國陸軍部長德裡斯科爾（Daniel Driscoll）自周一

微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

美國總統川普25日表示，由美國草擬的28點和平計畫經修改後，目前只剩下部分沒有達成共識；川普說，他已經指示特使與俄烏雙方...

俄恐難接受美烏新協議…BBC：斡旋後 局面回起點

美國上周要求烏克蘭接受近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員廿三日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架構文...

烏克蘭不用割地了？美烏獲共識 俄烏28點停戰計畫縮至19點

華爾街日報廿四日引述知情人士報導，美國與烏克蘭談判代表已就美方廿八點停戰計畫部分取得共識，該計畫已縮減至十九點，烏國割地...

停戰協議還在談…俄狂轟基輔 烏無人機空襲回敬

美國積極行動想促成俄烏停戰，但在戰場上，俄烏雙方仍透過一連串夜間攻擊加強施壓。俄羅斯廿四日對烏克蘭首都基輔發動一系列襲擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。