微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）

美國總統川普25日表示，由美國草擬的28點和平計畫經修改後，目前只剩下部分沒有達成共識；川普說，他已經指示特使與俄烏雙方見面，他期待很快能與烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭見面，但川普也表示，他與雙方領袖見面的前提必須是已經達成，或者即將達成和平協議。

川普25日表示俄烏之間非常接近達成和平協議，並表示，他認為和談的進度有進展，川普稍晚在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，過去一周來，他的工作小組已經在結束俄烏戰爭上取得非常大的進展。

針對28點和平計畫，川普指出，該計畫是由美國草擬，現在已經做出微調，納入俄烏雙方的意見；川普說，目前只有部分項目沒有達成共識。

華盛頓郵報日前報導指出，美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）20日向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出白宮特使威科夫與俄羅斯特史德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）共同擬訂的28點和平協議。

報導表示，該計畫被揭露的內容觸及到不少烏克蘭的紅線，包括要求烏克蘭大幅裁軍、割讓俄國未占領的領土等。

川普說，為了讓和平計畫定案，他已經指示特使威科夫（Steve Witkoff）與普亭在莫斯科會面，並指示德里斯科與烏方會面。

川普說，對於任何進展，他與副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯和白宮幕僚長威爾斯都會聽取進度簡報。

川普表示，他期待很快與澤倫斯基和普亭見面，但時機點必須是已經達成和平協議，或者在達成和平協議的最後階段；川普說，希望能盡快達成和平。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

