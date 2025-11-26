澤倫斯基願與川普討論和談 促西方簽署駐軍備忘錄

快訊

中央社／ 基輔25日專電

俄烏和平方案出現進展之際，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天表示，願意與美國總統川普見面討論和談細節，並強調歐洲國家應在相關決策中扮演要角。他同時呼籲有意在戰後派遣部隊駐烏的西方國家，儘速簽署合作備忘錄。

烏克蘭總統辦公室公布澤倫斯基今天與英、法等30多個成員所組成的「志願者聯盟」視訊會議中的部分談話內容。澤倫斯基向與會國家表示，日前在日內瓦的會晤已取得正面進展，現行和平方案雖仍包含敏感條款，但他樂於與川普直接交換意見，並期盼在既定架構上與美國及歐洲持續推進。

澤倫斯基指出，「有關烏克蘭安全保障的決定，必須包括烏克蘭；有關歐洲安全的決定，也必須讓歐洲參與」。他強調，若在當事國背後做出相關決策，往往難以落實且風險更高。

他並重申，除非俄羅斯表態願意停火，否則西方應繼續軍援烏克蘭、維持對俄制裁並妥善運用俄羅斯遭凍結資產。他特別呼籲，就「志願者聯盟烏克蘭保證軍」（Reassurance Force Ukraine of the Coalition of theWilling）建立可行架構，並推動簽署合作備忘錄（MOU）。

澤倫斯基稍後在例行演說中指出，烏方談判代表正調整文件用語，望透過與美方、川普合作來實踐。他又公布今天制裁56艘貨船，指控船隻出口俄羅斯占領區的榖物。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）會後表示，澤倫斯基認為大部分條款已獲共識。施凱爾說，和平方案正朝正面方向發展，而聯盟的基本原則包括確保烏克蘭能夠自我防衛、維持主權，並由烏克蘭自主決定未來走向。

施凱爾另指出，美國已同意在涉及歐洲及北約事務時徵詢相關角色。他並再度支持成立跨國軍隊，認為此將成為關鍵元素，各成員國已積極籌備，並將與美方討論後續安排。

美烏官員於上週末敲定新版俄烏和談條款。外界報導指出，草案條文已由最初的28條縮減至19條，雙方分歧明顯縮小，僅剩領土主權歸屬、烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）關係等敏感議題仍待領袖層級協商。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）稍早在通訊軟體上表示，期盼能在11月促成澤倫斯基訪美。（編輯：洪啓原）1141125

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

