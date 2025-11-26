烏克蘭官員：最新版終戰草案對基輔明顯更有利
烏克蘭一名高階官員告訴法新社，對基輔而言，旨在結束烏克蘭戰爭的最新版協議草案「遠優於」美國原先提出的版本。
法新社報導，這份最新版草案文件尚未公開。美國總統川普（Donald Trump）政府近日提出結束俄烏戰爭的28點和平計畫，內容被視為太偏莫斯科，遭到外界大肆抨擊。
這名知情官員指出，「烏克蘭、美國及歐洲人已讓美方提案變得可行，目前已經不是28點，內容朝更好的方向大幅調整。」
該官員說道，修訂後的協議草案打算使烏克蘭武裝部隊人數上限維持在80萬人，「大致與現狀一致」，比美方版本設定的60萬人上限顯著提升。
這名官員表示，草案中的領土問題等「敏感部分」，可能會與川普討論。
基輔正尋求與川普會面；川普之前要求烏克蘭在27日感恩節前就美方提出的首份協議達成共識。
這位官員並指出：「據我了解，美方正在阿布達比向俄羅斯展示他們已經擬定的架構。」
美國稍早表示已與俄羅斯代表展開會談，一名美軍發言人強調相關會談「進展順利」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言