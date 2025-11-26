烏克蘭官員：最新版終戰草案對基輔明顯更有利

中央社／ 基輔25日綜合外電報導

烏克蘭一名高階官員告訴法新社，對基輔而言，旨在結束烏克蘭戰爭的最新版協議草案「遠優於」美國原先提出的版本。

法新社報導，這份最新版草案文件尚未公開。美國總統川普（Donald Trump）政府近日提出結束俄烏戰爭的28點和平計畫，內容被視為太偏莫斯科，遭到外界大肆抨擊。

這名知情官員指出，「烏克蘭、美國及歐洲人已讓美方提案變得可行，目前已經不是28點，內容朝更好的方向大幅調整。」

該官員說道，修訂後的協議草案打算使烏克蘭武裝部隊人數上限維持在80萬人，「大致與現狀一致」，比美方版本設定的60萬人上限顯著提升。

這名官員表示，草案中的領土問題等「敏感部分」，可能會與川普討論。

基輔正尋求與川普會面；川普之前要求烏克蘭在27日感恩節前就美方提出的首份協議達成共識。

這位官員並指出：「據我了解，美方正在阿布達比向俄羅斯展示他們已經擬定的架構。」

美國稍早表示已與俄羅斯代表展開會談，一名美軍發言人強調相關會談「進展順利」。

