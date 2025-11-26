美官員：陸軍部長與俄方磋商烏克蘭議題進展順利
美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）的發言人陶伯特今天表示，部長與俄羅斯代表團就美國結束烏克蘭衝突計畫進行的談判「進展順利」。
德里斯科正在阿拉伯聯合大公國阿布達比與俄羅斯官員會談，討論美國總統川普（Donald Trump）政府提出的俄烏和平計畫。
法新社報導，陶伯特中校（Jeff Tolbert）說道：「德里斯科部長率團隊與俄羅斯代表團從今晚開始就達成烏克蘭長久和平進行討論，預計持續到明天。磋商進展順利，我們樂觀以待。」
此外，白宮今天表示，在尋求俄烏終戰的談判中，剩下的棘手問題「並非不能克服」，但需要更多討論。
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X上發文說：「美國在推動和平協議上已取得重大進展。有一些棘手但並非不能克服的微小細節須釐清，這需要烏克蘭、俄羅斯及美國進一步磋商。」
