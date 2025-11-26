媒體：美俄代表在阿布扎比會談

（德國之聲中文網）據媒體報道，美國政府高級代表目前正在阿布扎比與俄羅斯代表團進行和談。美國媒體CBS、CNN以及《華爾街日報》一致報道稱，美國陸軍部長德裡斯科爾（Daniel Driscoll）自周一（11月24日）起與俄羅斯政府代表舉行會談。

目前，烏克蘭及其歐洲盟國與美國正在進行緊鑼密鼓的談判，以便確定一份可能的和平協議的基礎。剛剛過去的周末，德裡斯科爾以及美國總統特朗普政府的其他代表在日內瓦與烏克蘭進行了會談。會談後，基輔及其歐洲伙伴稱取得進展，但還有許多工作要做。

上周，華盛頓方面向烏克蘭總統澤連斯基提出了美國總統特朗普的28點和平計劃，其中要求烏克蘭放棄加入北約、縮小軍隊規模、割讓整片頓巴斯地區給俄羅斯等。該計劃被批評是“俄羅斯的願望清單”。歐洲國家以及烏克蘭則在日內瓦與美國代表進行了修改談判。莫斯科則稱這一要求烏克蘭做出嚴酷讓步的計劃是可能的談判基礎，並警告不可作出大幅度的偏向於基輔的改動。

德國外長：不可邀請普京發動下一次攻擊

德國外長瓦德富爾（基民盟）警告說，不應做出任何“邀請普京計劃下一次攻擊”的決定。

周二，所謂“自願者聯盟”國家也就此議題舉行視頻會議。周三，歐盟外長將舉行視頻會議。

瓦德富爾呼籲普京“是展現談判意願的時候了”。

烏克蘭官員：澤連斯基將晤特朗普

烏克蘭國家安全委員會秘書長烏梅洛夫（Rustem Umjerow）表示，烏克蘭總統澤連斯基未來數日就將前往華盛頓與特朗普會晤，據稱，11月就將起程，目標是，就協議最後階段進行會談，以便與特朗普達成一致。

周一晚些時候，烏克蘭總統澤連斯基表示，該和平計劃包含正確的內容，但敏感問題他將與美國總統特朗普會談。澤連斯基在晚間視頻講話中表示：“日內瓦會談後，如今不再是28點，而是少了一些，並且許多正確的元素收入了該框架。”

（德新社、路透社、法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】