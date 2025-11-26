聽新聞
停戰協議還在談...俄狂轟基輔 烏無人機空襲回敬
美國積極行動想促成俄烏停戰，但在戰場上，俄烏雙方仍透過一連串夜間攻擊加強施壓。俄羅斯廿四日對烏克蘭首都基輔發動一系列襲擊，造成至少七人死亡，襲擊目標包括城市建築和能源基礎設施。烏克蘭當局說，烏軍攻擊俄羅斯南部地區造成三人死亡，房屋受損。
俄羅斯國防部廿五日黎明前表示，已攔截並摧毀二四九架烏克蘭無人機，這是通報數字中最高的一次。
在俄羅斯的羅斯托夫州地區，代理州長史柳薩表示，至少有三人在攻擊中喪生。在俄羅斯南部克拉斯諾達邊疆區，首長康德拉季耶夫稱這次徹夜轟炸是「基輔政權所發動最持續、最大規模的攻擊之一」。
烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Telegram上發文表示，俄羅斯連夜向烏克蘭發射廿二枚不同類型的飛彈和四百六十多架無人機。空襲導致基輔部分地區斷水斷電，基輔東區一棟九層公寓發生大火並迅速蔓延。
法新社報導，基輔有六人在這波夜間攻勢中喪命，廿人受傷。俄羅斯國防部稱，這次攻擊目標是軍工設施和能源資產，也是對烏克蘭襲擊俄羅斯境內民用目標的回應。
澤倫斯基在烏國空軍發布全國飛彈警報時表示：「我們必須了解，俄羅斯不會減輕對烏克蘭的壓力。」
