停戰協議還在談...俄狂轟基輔 烏無人機空襲回敬

聯合報／ 國際中心／綜合報導
烏克蘭基輔一棟9樓民宅25日遭俄國空襲受損起火，救援人員到場灌救。歐新社
烏克蘭基輔一棟9樓民宅25日遭俄國空襲受損起火，救援人員到場灌救。歐新社

美國積極行動想促成俄烏停戰，但在戰場上，俄烏雙方仍透過一連串夜間攻擊加強施壓。俄羅斯廿四日對烏克蘭首都基輔發動一系列襲擊，造成至少七人死亡，襲擊目標包括城市建築和能源基礎設施。烏克蘭當局說，烏軍攻擊俄羅斯南部地區造成三人死亡，房屋受損。

俄羅斯國防部廿五日黎明前表示，已攔截並摧毀二四九架烏克蘭無人機，這是通報數字中最高的一次。

在俄羅斯的羅斯托夫州地區，代理州長史柳薩表示，至少有三人在攻擊中喪生。在俄羅斯南部克拉斯諾達邊疆區，首長康德拉季耶夫稱這次徹夜轟炸是「基輔政權所發動最持續、最大規模的攻擊之一」。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Telegram上發文表示，俄羅斯連夜向烏克蘭發射廿二枚不同類型的飛彈和四百六十多架無人機。空襲導致基輔部分地區斷水斷電，基輔東區一棟九層公寓發生大火並迅速蔓延。

法新社報導，基輔有六人在這波夜間攻勢中喪命，廿人受傷。俄羅斯國防部稱，這次攻擊目標是軍工設施和能源資產，也是對烏克蘭襲擊俄羅斯境內民用目標的回應。

澤倫斯基在烏國空軍發布全國飛彈警報時表示：「我們必須了解，俄羅斯不會減輕對烏克蘭的壓力。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 基礎設施 警報 空襲 基輔

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

英國廣播公司（BBC）25日引述一位美國官員報導，烏克蘭已同意和平協議，不過仍有一些小細節待解決。該官員未對此詳述。

好事上演？親俄和平計畫「大幅修改」 BBC打臉：瘋狂斡旋讓局面回起點

美國上周要求烏克蘭接受看似近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員23日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架...

俄恐難接受美烏新協議 BBC：斡旋後 局面回起點

美國上周要求烏克蘭接受近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員廿三日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架構文...

烏克蘭不用割地了？美烏獲共識 俄烏28點停戰計畫縮至19點

華爾街日報廿四日引述知情人士報導，美國與烏克蘭談判代表已就美方廿八點停戰計畫部分取得共識，該計畫已縮減至十九點，烏國割地...

停戰協議還在談...俄狂轟基輔 烏無人機空襲回敬

美國積極行動想促成俄烏停戰，但在戰場上，俄烏雙方仍透過一連串夜間攻擊加強施壓。俄羅斯廿四日對烏克蘭首都基輔發動一系列襲擊...

因支持俄烏戰爭？俄體操明星被取消參賽 普亭曾祝賀取得「輝煌成績」

俄羅斯體操明星安吉麗娜．梅爾尼科娃（Angelina Melnikova）將不再像之前計劃的那樣代表德國開姆尼茨體操俱樂部（TSV Tittmoning-Chemnitz） 繼續參加甲級聯賽。該俱樂部的教練對德國之聲證實，梅爾尼科娃不會參加本賽季的總決賽。

