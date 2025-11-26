烏克蘭不用割地了？美烏獲共識 俄烏28點停戰計畫縮至19點

華爾街日報廿四日引述知情人士報導，美國與烏克蘭談判代表已就美方廿八點停戰計畫部分取得共識，該計畫已縮減至十九點，烏國割地、限制烏軍規模、禁止加入北約等爭議條款均做讓烏方更容易接受的調整。

烏國總統澤倫斯基說，許多正確元素均已納入考量。烏國國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫廿五日說，期待本月盡快安排澤倫斯基訪美，以「完成最後步驟」並與美國總統川普達成協議，還說美烏代表團已就和平計畫核心條款達成共識。白宮發言人李維特廿四日曾說，暫無「川澤會」安排。

英國廣播公司（ＢＢＣ）廿五日引述一位美國官員報導，烏國已同意和平協議，但仍有若干細節待解決。俄國外交部長拉夫洛夫廿五日則說，俄方樂見美國計畫的最初版本，正等待收到修改後「臨時」版。他強調，修改版必須在「精神和文字上」反映俄國總統普亭與川普八月阿拉斯加峰會達成的理解，否則俄國看法將完全不同。

澤倫斯基廿四日說，烏國在日內瓦會談「成功將極敏感的問題留在談判桌上」，之後將與川普討論相關議題，主要癥結在於領土。白宮表示，修訂後計畫滿足烏國核心戰略需求。華爾街日報說，美國方案愈傾向消除基輔疑慮，俄方就愈不可能接受。

金融時報、美聯社廿五日引述美國官員與知情人士報導，美國陸軍部長德里斯科廿四日抵達阿布達比，與烏國軍事情報首長以及俄羅斯代表團祕密和談，德里斯科廿五日已與俄方會晤數小時，並持續與白宮密切聯繫。

美國官員廿三日離開瑞士日內瓦談判時，對成果樂觀看待，但雙方仍有若干癥結，尤其是俄國覬覦的烏東頓巴斯地區（由頓內次克州與盧甘斯克州組成）。歐洲外交官和知情人士透露，談判代表在美國提出的終戰計畫爭議問題中找到共同點，但最終版本尚無定論。

消息人士說，新方案將烏軍規模上限從最初提議的六十萬人增至八十萬人，並緩和阻止烏國加入北約（ＮＡＴＯ）的措辭，至於領土割讓議題則交由總統層級來處理。

另據ＢＢＣ，新的和平架構也說，不會對烏國「永久」部署西方軍隊，但並非全面禁止。全面赦免戰爭罪行的內容被刪除，最關鍵的是還提到安全保障。英國首相施凱爾等幾位官員都談到，烏國將獲得類似北約第五條集體防禦的保護。

烏國代表團成員貝夫茲則說，俄烏和平計畫要點縮減，但否認現在是十九點，表示計畫持續改變，只能證實刪除與烏國無關的內容。