CNN：美官員稱烏克蘭同意和平協議 僅剩細節待敲定

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國官員表示，烏克蘭已同意與俄羅斯結束戰爭的和平協議，目前僅剩「微小細節」待敲定。

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）正在阿拉伯聯合大公國阿布達比與俄羅斯官員會談，討論川普政府提出的俄烏和平計畫。

這名美國官員指出：「烏克蘭已同意這項和平協議。仍有一些微小細節需要處理，但他們已同意達成和平協議。」

在此期間，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）則在社群媒體X發文指稱：「在日內瓦會議後，我們看到許多能讓和平之路成真的可能性。已有實質成果，但仍有大量工作待完成。」