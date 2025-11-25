快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

馬克宏談俄烏終戰方案 稱不應逼烏克蘭投降

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

法國總統馬克宏接受法國媒體專訪時表示，美國提出結束烏俄戰爭的方案中，有一些值得討論的內容，但他也警告不應逼基輔當局投降。專訪內容於今天播出。

華府所提的28點終戰方案擬議將莫斯科覬覦已久的烏克蘭領土割讓給俄方，結束戰爭的談判工作因而陷入混亂。美國總統川普（Donald Trump）原本施壓烏克蘭於數日內接受，美、烏已在瑞士就相關計畫進行會商。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）接受法國廣播電台RTL專訪時說：「我們希望和平，但不是本質上等於投降的和平，那樣會讓烏克蘭陷入無法承受的處境，讓俄羅斯得以肆無忌憚地繼續推進。」

他並指出，美國的提案是「朝正確方向前進的一步」，包含應該「加以討論、協商與完善」的要素。

馬克宏受訪時並表示，面對俄羅斯的威脅，法國絕不能示弱，同時強調，法國無意「派遣我們的年輕人」參與烏克蘭戰爭。

他說：「面對（俄羅斯）這項威脅，如果我們表現出軟弱，那就是錯誤的。如果我們想要自我保護－身為法國人，這是我唯一關心的事－我們必須展現出來，面對威脅我們最大的勢力時，我們絕不軟弱。」

馬克宏也在專訪中指出，法國將於27日宣布「將國民服役轉型為一種新形式」，但未進一步說明細節。

由於法國於1997年廢除了義務兵役，外界預期馬克宏本週稍晚將宣布一項志願役改革。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

化解關稅衝突…不是馬克宏也非梅克爾！只有他發言可跟川普平起平坐

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

辭職僅4天…勒克努再任法總理 極右派嗆倒閣、法媒也看衰

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

相關新聞

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

英國廣播公司（BBC）25日引述一位美國官員報導，烏克蘭已同意和平協議，不過仍有一些小細節待解決。該官員未對此詳述。

好事上演？親俄和平計畫「大幅修改」 BBC打臉：瘋狂斡旋讓局面回起點

美國上周要求烏克蘭接受看似近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員23日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架...

因支持俄烏戰爭？俄體操明星被取消參賽 普亭曾祝賀取得「輝煌成績」

俄羅斯體操明星安吉麗娜．梅爾尼科娃（Angelina Melnikova）將不再像之前計劃的那樣代表德國開姆尼茨體操俱樂部（TSV Tittmoning-Chemnitz） 繼續參加甲級聯賽。該俱樂部的教練對德國之聲證實，梅爾尼科娃不會參加本賽季的總決賽。

偷學北京對台戰略？普亭想讓歐洲窒息 義作家：俄中互相觀察仿效

台灣議題再度登上義大利「晚郵報」專欄評論標題，該篇分析指出，俄羅斯總統普亭正在效法中國對台灣採取的「蟒蛇戰略」，企圖用逐...

川普「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

據多家美國媒體報導，美國與烏克蘭雙方代表在瑞士日內瓦會談「取得進展」，已就美國起草的28點烏克蘭和平計畫修改並縮減為19...

美烏擬新19點和平計畫 領土議題交川普、澤倫斯基討論

美國與烏克蘭談判代表24日擬定新版的19點和平計畫，延後做最終決定的時限，並將最敏感的政治議題交由川普總統與烏克蘭總統澤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。