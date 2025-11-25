聽新聞
停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成
英國廣播公司（BBC）25日引述一位美國官員報導，烏克蘭已同意和平協議，不過仍有一些小細節待解決。該官員未對此詳述。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫25日已說，他的團隊期待本月儘快安排烏克蘭總統澤倫斯基訪美，以「完成最後步驟」並與美國總統川普達成協議。烏梅洛夫說，美烏代表團已就和平計畫的核心條款達成共識。
英國金融時報報導，美國陸軍部長德里斯科24日抵達阿聯阿布達比，與烏克蘭軍事情報首長及俄羅斯代表團會談。美國官員及兩名知情人士表示，德里斯科和俄方代表當晚展開會談，相關討論預計持續到明天。
