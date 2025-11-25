停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

俄羅斯體操明星安吉麗娜．梅爾尼科娃（Angelina Melnikova）將不再像之前計劃的那樣代表德國開姆尼茨體操俱樂部（TSV Tittmoning-Chemnitz） 繼續參加甲級聯賽。該俱樂部的教練對德國之聲證實，梅爾尼科娃不會參加本賽季的總決賽。

2025-11-25 19:47