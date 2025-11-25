烏官員：盼澤倫斯基本周能與川普會晤 討論俄烏終戰
烏克蘭一名高階談判代表今天表示，烏方希望總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週能與美國總統川普（Donald Trump）會晤，進一步討論結束烏克蘭與俄羅斯戰爭一事。
法新社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）在通訊軟體Telegram表示：「我們期待能於11月儘早安排烏克蘭總統訪問美國。」
華府之前提出的俄烏終戰方案，被批評是俄國的「願望清單」。
路透社報導，澤倫斯基昨天指出，烏克蘭與美方及歐洲討論的和平計畫提案已納入「正確」要點，但敏感議題需與川普進一步磋商。
與此同時，烏克蘭官員表示，俄軍今天又對烏國首都基輔發動無人機及飛彈攻擊，造成6死、13傷，並導致電力及供暖系統中斷。
澤倫斯基說，俄軍出動超過460架無人機，並發射22枚飛彈。這是俄軍本月第2度對基輔發動大規模攻擊。
