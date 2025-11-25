因支持俄烏戰爭？俄體操明星被取消參賽 普亭曾祝賀取得「輝煌成績」

（德國之聲中文網）俄羅斯體操明星安吉麗娜．梅爾尼科娃（Angelina Melnikova）將不再像之前計劃的那樣代表德國開姆尼茨體操俱樂部（TSV Tittmoning-Chemnitz） 繼續參加甲級聯賽。該俱樂部的教練對德國之聲證實，梅爾尼科娃不會參加本賽季的總決賽。

25歲的梅爾尼科娃本月初與開姆尼茨俱樂部簽約，並在11月15日於德國斯圖加特附近的埃斯林根（Esslingen）舉行的本賽季甲級聯賽倒數第二站比賽中進行了首秀。但她的出場引發了爭議，原因是梅爾尼科娃對俄羅斯總統普亭以及她對烏克蘭戰爭的支持。這被認為違反了國際體操聯合會（FIG）的中立規則。

在埃斯林根比賽的開幕致辭中，該市市長馬蒂亞斯．克洛普弗（Matthias Klopfer）懇請開姆尼茨重新考慮邀請梅爾尼科娃參賽的決定。不過，當時並未發生針對她參賽的抗議活動。

周一，當被問及梅爾尼科娃是否會參加11月29日在海德堡舉行的決賽時，開姆尼茨隊教練巴赫邁爾（Tatjana Bachmayer）告訴德國之聲：「她不會。」巴赫邁爾表示，決賽結束後她會再做進一步評論，並補充說她想專注於備戰比賽。她稱過去兩周「非常緊張」。

據德國之聲了解，開姆尼茨俱樂部董事會最終做出了這一決定，主要是為了保護俱樂部的教練。

國際體操聯合會（FIG）於今年3月授予梅爾尼科娃「中立」身份，允許她參加國際比賽，盡管該組織的規則禁止「積極支持烏克蘭的軍事衝突」。她曾被拍到與俄羅斯軍方的標誌合影，而該標志在FIG規則中被明確提及。

梅爾尼科娃被認為是俄羅斯總統普亭的支持者。今年，她還代表與普亭結盟的「統一俄羅斯黨」參加了俄羅斯地方選舉。

這位俄羅斯體操運動員拒絕討論她在國際賽事中的中立身份，在埃斯林根接受德國西南廣播電視台（SWR） 采訪時，她以「無可奉告」作答。

自2023年起，國際體操聯合會允許俄羅斯和白俄羅斯體操運動員以「中立」運動員的身份參賽。三名具有該身份的運動員參加了2024年巴黎奧運會的蹦床比賽。

國際體操聯合會拒絕解釋其批准梅爾尼科娃中立身份的決定，稱不對個案發表評論。德國體操聯賽則表示，該組織的做法遵循國際體操聯合會的規定。

梅爾尼科娃重返國際賽場後取得了耀眼的成績，在10月份於印度尼西亞雅加達舉行的世界錦標賽上斬獲兩枚金牌，其中包括全能冠軍，以及一枚銀牌。她的成功甚至引起了普亭的關注，普亭祝賀她取得了「輝煌的成績」。

