美國設下停火談判大限 俄烏仍徹夜互轟釀傷亡

中央社／ 基輔25日綜合外電報導

烏克蘭俄羅斯在徹夜相互發動致命攻擊後，今天各自清點傷亡情況。與此同時，談判人員正趕在美國設定的期限前，忙著修改一份旨在結束這場近4年衝突的框架協議。

美國總統川普已給予基輔當局到11月27日，即美國感恩節假期的最後期限，來回應他提出的終戰方案。然而，歐洲各國領袖對這個時間表與藍圖均持保留態度。

儘管如此，基輔與盟友整個週末仍致力於修改華府提出的28點計畫。這項計畫最初的版本非常貼近俄羅斯的強硬要求，包括要求烏克蘭割讓領土、裁減軍隊，並承諾永不加入北大西洋公約組織（NATO）。

在戰場上，敵對雙方仍透過一連串夜間攻擊來加強施壓。

俄羅斯國防部今天黎明前表示，已攔截並摧毀249架烏克蘭無人機，這是通報數字中最高的一次。

在俄羅斯的羅斯托夫州（Rostov）地區，代理州長史柳薩（Yuri Sliusar）表示，至少有3人在攻擊中喪生。

在俄羅斯南部克拉斯諾達邊疆區（KrasnodarKrai），首長康德拉季耶夫（Veniamin Kondratyev）稱這次徹夜轟炸是「基輔政權所發動最持續、最大規模的攻擊之一」。

據路透社報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，在一連串飛彈與無人機鎖定烏克蘭陷入困境的能源部門後，首都至少有4人喪生；他稍早表示，另外至少有7人受傷。法新社報導則稱基輔有6人在這波夜間攻勢中喪命。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏國空軍發布全國飛彈警報時表示：「我們必須認知到，俄羅斯不會減輕對烏克蘭的壓力。」

澤倫斯基形容烏克蘭正處於「關鍵時刻」。他上週曾表示，烏克蘭正面臨失去「尊嚴」或失去華府這個盟友的風險。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
