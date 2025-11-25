美、歐都提和平協議 烏克蘭很難不妥協

面對美國與歐盟都提出俄烏停戰的和平計劃，烏克蘭也開始思考接受部分妥協！外媒分析，近日美國提出的28點和平協議，要求烏克蘭削減軍隊、割讓克里米亞、盧甘斯克與頓內茨克領土，讓歐洲也不得不提出對案因應。歐洲希望領土可從現行兩軍的「接觸線」談起已是盡量避免烏克蘭割讓太多領土，烏克蘭在各方都表態下，可能也不得不在領土議題上妥協。

最終協議整合美歐意見

根據《英國廣播公司》報導，美國與烏克蘭雖然都希望停戰，但對於停戰的方向卻有不同認知。由於近日美方的28點提案太偏袒俄羅斯，美國國務卿盧比歐不得不在美烏官員接觸時，否認該提案是由克里姆林宮撰寫。美烏官員會面完，盧比歐還聲稱談判取得巨大進展，只剩部分問題尚未解決，但並沒有交代相關細節。

烏克蘭和美國聯合發表聲明則稱，現在有了一個全新的協議正在實施，他們稱之為「更新和修訂的框架文件」。不過烏克蘭外交部副部長基斯利察坦言，新的19點計畫與最初的草案「幾乎沒有區別」。《英廣》提到，新方案可能還是有加入部分歐盟的主張，例如烏克蘭仍可加入北約（美國原本完全不准烏克蘭加入）。

俄方不急於停戰

《路透社》提到，歐盟對照美國的方案提出對照版本，相同之處包括也要考量領土割讓、美國的安全保障（歐盟新增「類北約」字眼）、核電廠發電分配與俄羅斯重回國際社群等。相較於美國提出28點計畫時並未徵詢烏克蘭與歐洲意見，因此方案提出時西方國家都相當不滿。

分析認為，目前仍沒有任何跡象顯示俄軍準備放棄戰鬥，卡內基俄羅斯歐亞中心研究員斯塔諾瓦婭認為，烏克蘭的貪污傳聞、士兵動員問題與俄羅斯的推進，都讓俄羅斯總統普丁如今在軍事上更有自信：俄方已經提出要求（割讓領土等），如果接受就停止戰爭；若不接受，就等到你們準備好。

【更多精采內容，詳見 】