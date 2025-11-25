美、歐都提和平協議 烏克蘭很難不妥協

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
隨著美國與歐洲都提出俄烏停戰的和平計畫，烏克蘭很難不接受領土被割讓等條件。（中央社示意圖）
面對美國與歐盟都提出俄烏停戰的和平計劃，烏克蘭也開始思考接受部分妥協！外媒分析，近日美國提出的28點和平協議，要求烏克蘭削減軍隊、割讓克里米亞、盧甘斯克與頓內茨克領土，讓歐洲也不得不提出對案因應。歐洲希望領土可從現行兩軍的「接觸線」談起已是盡量避免烏克蘭割讓太多領土，烏克蘭在各方都表態下，可能也不得不在領土議題上妥協。

最終協議整合美歐意見

根據《英國廣播公司》報導，美國與烏克蘭雖然都希望停戰，但對於停戰的方向卻有不同認知。由於近日美方的28點提案太偏袒俄羅斯，美國國務卿盧比歐不得不在美烏官員接觸時，否認該提案是由克里姆林宮撰寫。美烏官員會面完，盧比歐還聲稱談判取得巨大進展，只剩部分問題尚未解決，但並沒有交代相關細節。

烏克蘭和美國聯合發表聲明則稱，現在有了一個全新的協議正在實施，他們稱之為「更新和修訂的框架文件」。不過烏克蘭外交部副部長基斯利察坦言，新的19點計畫與最初的草案「幾乎沒有區別」。《英廣》提到，新方案可能還是有加入部分歐盟的主張，例如烏克蘭仍可加入北約（美國原本完全不准烏克蘭加入）。

俄方不急於停戰

路透社》提到，歐盟對照美國的方案提出對照版本，相同之處包括也要考量領土割讓、美國的安全保障（歐盟新增「類北約」字眼）、核電廠發電分配與俄羅斯重回國際社群等。相較於美國提出28點計畫時並未徵詢烏克蘭與歐洲意見，因此方案提出時西方國家都相當不滿。

分析認為，目前仍沒有任何跡象顯示俄軍準備放棄戰鬥，卡內基俄羅斯歐亞中心研究員斯塔諾瓦婭認為，烏克蘭的貪污傳聞、士兵動員問題與俄羅斯的推進，都讓俄羅斯總統普丁如今在軍事上更有自信：俄方已經提出要求（割讓領土等），如果接受就停止戰爭；若不接受，就等到你們準備好。

延伸閱讀

美國再將委內瑞拉一團體列恐怖組織 劍指馬杜洛

感恩節前的最後施壓？美國版28點和平計畫，烏克蘭面臨開戰後最艱難抉擇

美烏稱和平計畫磋商進展良好 盧比歐：迄今最順利

催生俄烏和平計畫？路透：川普特使會普亭密友 美政壇浮現質疑

相關新聞

川普「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

據多家美國媒體報導，美國與烏克蘭雙方代表在瑞士日內瓦會談「取得進展」，已就美國起草的28點烏克蘭和平計畫修改並縮減為19...

美烏擬新19點和平計畫 領土議題交川普、澤倫斯基討論

美國與烏克蘭談判代表24日擬定新版的19點和平計畫，延後做最終決定的時限，並將最敏感的政治議題交由川普總統與烏克蘭總統澤...

接班人角力…范斯、魯比歐爭調停俄烏主導權 歐洲心驚

彭博23日獨家報導，范斯副總統向來較親俄，和俄羅斯總統普亭都支持歐洲的極右派，美國國務卿魯比歐則對俄國存有疑慮。范、魯都...

波蘭總統訪捷克 兩國共同聲明：俄國是歐洲安全重大威脅

捷克總統帕維爾24日在布拉格城堡接見波蘭總統納夫羅茨基。雙方皆表示，捷克與波蘭在俄烏戰爭立場相同，同樣視俄羅斯為歐洲安全...

瑞典國會演說 澤倫斯基：絕不能讓俄羅斯合法占領烏東

烏克蘭總統澤倫斯基24日明確表明，不會接受美國和平方案裡，以土地換取和平的條款，更怒斥俄羅斯總統普亭是嗜血暴君，建立的是...

金融時報：美國24日已在阿布達比秘密舉行俄烏和平談判

金融時報25日報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）24日抵達阿布達比，與烏克蘭軍事情報首長以及俄羅斯代...

