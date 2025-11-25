開啟止戰or又無疾而終 川普俄烏方案前因後果一覽

川普政府上週公布一份28點俄烏和平方案，因內容被視為太偏俄羅斯而讓烏克蘭與歐洲跳腳。經與歐、烏協商後，美方坦言內容已應烏方修改，但如此一來俄方接受的可能性大減。

以下綜合紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBC News）等相關報導與分析，整理這次川普推出和平方案盼重啟俄烏和平進程的來龍去脈。

● 加薩10月停火 川普想打鐵趁熱

川普今年一整年都在推動想結束俄烏戰爭。但截至上個月，儘管川普與俄羅斯總統普丁通8次電話、白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與普丁會面5次，甚至川普與普丁還在阿拉斯加面對面峰會，卻始終不見成果。

但在加薩和平談判10月初達成協議後，白宮再次推動俄烏和平努力。白宮官員透露，深度參與加薩談判的川普女婿庫許納（Jared Kushner）與魏科夫建議，應趁著中東成功經驗起草俄烏和平協議，川普對此「開了綠燈」。

● 庫許納、魏科夫扮推手 范斯著力亦深

庫許納與魏科夫10月下旬於邁阿密會見俄國特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），本月稍早又與烏克蘭總統澤倫斯基的國家安全顧問烏梅洛夫（RustemUmerov）會面。哈佛畢業的德米崔耶夫本是普丁的經濟特使，如今卻肩負超乎尋常的地緣政治談判；烏梅洛夫則在2022年俄烏開戰初期深度參與俄烏雙方談判。

白宮官員表示，在分別與德米崔耶夫、烏梅洛夫都會談6小時後，庫許納與魏科夫擬出上週曝光的川普28點和平方案。

由於28點內容大多吻合普丁的目標，許多烏克蘭人形容這是一份投降計畫；認同華府這項作法的人士則認為，這不過反映出戰場現實。

值得注意的是，美國副總統范斯（JD Vance）一直也是推動俄烏和平進程的核心人物；自當上參議員後，范斯一貫主張烏克蘭不該是美國的首要優先事項。范斯的好友、美國陸軍部長德里斯科（DanDriscoll）則是另一關鍵溝通管道，並由他赴基輔傳達川普28點方案。

● 目前28點方案縮水成19點 內容有利烏克蘭

川普的28點方案涉及基輔割地、限武、不加入北約及一些對莫斯科有利的重大經濟與政治讓步；川普本希望烏克蘭能在27日感恩節前接受。但這28點方案在上週末引發歐、烏譁然並展開外交折衝，歐洲提出對應版方案，內容以川普方案為基礎但大幅調整不利基輔條款。

之後美烏在日內瓦進行兩天會談，方案內容今天再度有所變動。白宮官員表示日內瓦會談後，原本一些不利烏克蘭的關鍵內容像割地、限制烏軍規模、禁止加入北約等條款都有調整。澤倫斯基表示「許多正確元素已被納入考量」。

一名知情官員表示，方案已從28點縮減為19點；另一知情會談的歐洲官員則說，最新草案似已移除有關歐洲安全與凍結俄國資產的條款，焦點主要放在烏克蘭。

● 白宮官員坦言 方案應烏修改後俄不會接受

紐時指對白宮而言，問題在於：若修改方案納入更多烏克蘭立場，就會降低俄羅斯接受的可能性。白宮官員坦言，放棄28點原版中的部分要求，對俄國來說可能根本無法接受。

就連被批評為偏袒俄國的28點原版方案，都離普丁的要求有段距離。例如原版提議烏軍兵力上限設為60萬，遠高於莫斯科在2022年戰爭初期談判中所提的10萬。普丁在收到28點原版方案後，只說川普方案可作為和平協議的基礎。

美國預計將向俄國再提交修改後的方案內容。至於川普原本設定27日感恩節烏克蘭須接受和平方案的期限，但白宮官員說，現已不再將27日視為最後日期。

● 專家：至少川普方案能逼各方開始正視和談

對許多批評者而言，川普似為安撫俄國而提出解除制裁、讓烏克蘭割地及不入北約的方案。但一些分析人士的看法卻認為，任何透過外交手段中止俄烏戰爭的折衷方案，都必然包含令基輔痛苦的讓步。

智庫「蘭德公司」（RAND）的資深政治學者兼俄國事務專家查拉普（Samuel Charap）說：「就在一個多星期前，大家還都覺得外交手段徹底沒戲。縱使內容最終一條都沒被採納，但這28點方案的出現產生激勵作用，至少逼所有當事各方開始表態他們對和談的看法。」