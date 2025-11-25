俄無人機襲擊基輔 住宅大樓受損水電受影響

快訊

中央社／ 基輔25日綜合外電報導
首都基輔傳出劇烈爆炸聲響。 法新社
首都基輔傳出劇烈爆炸聲響。 法新社

烏克蘭空軍今天對全國發布飛彈警報之際，法新社記者聽到首都基輔傳出劇烈爆炸聲響。同時，路透社引述官員說法表示，俄羅斯無人機清晨襲擊基輔，至少有一棟住宅大樓遭到攻擊。

空軍在加密通訊軟體Telegram表示：「全烏克蘭都面臨飛彈威脅。」

另一方面，基輔（Kyiv）市長克里契科（VitaliKlitschko）在Telegram發文表示，市中心佩喬爾斯克區（Pechersk）有一棟建築受損。

非官方管道發布的照片顯示，建築有若干處起火燃燒。

克里契科也表示，市區的電力和自來水供應受到影響。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
