俄無人機襲擊基輔 住宅大樓受損水電受影響

近期一份由美國起草、旨在結束俄烏戰爭的「28點和平計畫」曝光，內容涉及要求烏克蘭割地、削減軍備，以及放棄加入北約等重大讓步，引發全球關注。《路透社》報導則指出，美國甚至威脅暫停提供烏克蘭情報和武器，只為了逼迫烏克蘭同意美國提出的和平計畫內容，美國總統川普21日接受福斯電視台專訪時還說：「我覺得星期四（2025年11月27日，即感恩節）是個合適的時機」，等於要烏克蘭在一周之內做出回覆，種種跡象都讓外界相當擔憂。

2025-11-25 09:42