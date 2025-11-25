聽新聞
俄擊落10架烏國無人機 空襲烏克蘭至少4死
俄羅斯莫斯科市長索比亞寧廿四日說，俄國當天擊落八架飛往該市的無人機；俄國防部同日稍早說，在三個地區擊落共十架。烏方則指控第二大城哈爾科夫廿三日遭俄國無人機襲擊，至少四人死亡、十七人受傷。
莫斯科三座機場都曾被迫短暫限制航班起降。其他無人機擊落地點還有接壤烏克蘭的布揚斯克州及莫斯科西南方的卡路加州。
烏克蘭東北部哈爾科夫市長泰芮可夫在社媒ＴＧ表示，廿三日晚遇襲情況駭人，儘管談判進行，俄軍仍攻擊平民、民用設施、民宅。哈爾科夫州長西涅古波夫形容攻勢規模「龐大」，八棟民宅、一座教育設施受損。
