俄擊落10架烏國無人機 空襲烏克蘭至少4死

烏克蘭總統澤倫斯基正面臨自俄烏開戰來最嚴峻的考驗，即前線戰況吃緊、親信捲入貪瀆醜聞和國內民調持續探底。川普政府選此時提交對莫斯科有利的嚴苛停戰計畫，外界原本咸認為對他形成三重夾殺，是趁「澤」之危，孰料反而意外給了他從谷底反彈的契機。

2025-11-25 01:35