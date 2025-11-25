聽新聞
美烏日內瓦會談 檯面下火藥味十足

聯合報／ 編譯高詣軒盧思綸／綜合報導
美國國務卿魯比歐率代表團，在瑞士日瓦內與烏克蘭商談俄烏停戰計畫。 （法新社）
美國國務卿魯比歐率代表團，在瑞士日瓦內與烏克蘭商談俄烏停戰計畫。 （法新社）

美國新聞網站Axios廿三日引述兩位消息人士報導，儘管瑞士日內瓦會談後，美烏發表一項「正面」的聯合聲明，但當天上午會談時的氣氛，其實和該聲明讓外界感到鼓舞和樂觀的調子迥然不同，相當緊繃。

美方指控烏方向美國媒體洩漏廿八點停戰計畫中，有利俄方、不利烏方的細節，試圖藉輿論施壓促使修改。最後烏克蘭代表團同意，會後由代表團一位成員，發布上述正面語氣的聲明，藉此消除美方「誤解及不滿」。

美國總統川普廿三日也在自創社媒真實社群發文，批評烏克蘭領導高層對美國的作為完全沒表達感激之意，且俄烏鏖戰近四年，歐洲仍持續從俄羅斯購買石油。

川普還寫道，美國持續對北約（ＮＡＴＯ）軍售，供北約將這些斥巨資的武器交付給烏克蘭，反觀美國前總統拜登則「全部免費、免費、免費」，包括拜登政府援烏的「大筆錢」。

川普說，俄烏戰爭殘酷又可怕，若美烏領導高層強硬且稱職，這場戰爭原本就不該發生；如今俄烏戰爭未歇，「我接手一場不該發生的戰爭」，所有人都是這場戰爭的輸家，尤其是大批白白罹難的人。

澤倫斯基不久就在社媒ＴＧ寫道，非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭感謝美國及每個美國人民，「尤其是川普總統」，「我感謝川普總統提供的協助」。

俄烏 川普 烏克蘭 美方 俄羅斯 澤倫斯基 美烏 北約 日內瓦 美國
維護烏國主權！美烏推「新俄烏和平架構」…俄稱未獲訊息

澤倫斯基：日內瓦會談取得重要進展 但仍需努力

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

川普28點計畫動搖 俄烏和平方案非最終版

俄擊落10架烏國無人機 空襲烏克蘭至少4死

俄羅斯莫斯科市長索比亞寧廿四日說，俄國當天擊落八架飛往該市的無人機；俄國防部同日稍早說，在三個地區擊落共十架。烏方則指控第二大城哈爾科夫廿三日遭俄國無人機襲擊，至少四人死亡、十七人受傷。

「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

烏克蘭總統澤倫斯基正面臨自俄烏開戰來最嚴峻的考驗，即前線戰況吃緊、親信捲入貪瀆醜聞和國內民調持續探底。川普政府選此時提交對莫斯科有利的嚴苛停戰計畫，外界原本咸認為對他形成三重夾殺，是趁「澤」之危，孰料反而意外給了他從谷底反彈的契機。

德總理宣布明年初訪陸 盼能促俄烏停戰

大陸國務院總理李強廿三日在南非約翰尼斯堡出席二十國集團（Ｇ20）峰會期間，會見德國總理梅爾茨時表示，中德互為重要經貿夥伴...

維護烏國主權！美烏推「新俄烏和平架構」…俄稱未獲訊息

白宮廿三日宣布，當天在瑞士日內瓦舉行的俄烏停戰計畫會談有重大進展，任何最終協議都需「充分維護」烏克蘭主權。美國總統川普廿...

歐盟讚揚烏克蘭和談出現進展 但稱仍有問題懸而未決

歐洲聯盟（EU）領袖今天表示，為結束烏克蘭戰爭而進行的會談已有進展，但部分問題仍有待解決

