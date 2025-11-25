「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

烏克蘭總統澤倫斯基正面臨自俄烏開戰來最嚴峻的考驗，即前線戰況吃緊、親信捲入貪瀆醜聞和國內民調持續探底。川普政府選此時提交對莫斯科有利的嚴苛停戰計畫，外界原本咸認為對他形成三重夾殺，是趁「澤」之危，孰料反而意外給了他從谷底反彈的契機。

美版廿八點停戰計畫被烏克蘭國內外輿論形容為「喪權辱國」，瞬間引爆烏克蘭社會怒火，也順帶轉移烏克蘭人對政府貪瀆醜聞的焦點。

分析家表示，澤倫斯基過去屢屢在危機中巧妙周旋而化險為夷，部分歸功他精湛的「帶風向」能力。他此次又轉守為攻，先發布自己高調地公開喊話影片，重新塑造自己為烏克蘭的抗俄象徵，並將川普政府的計畫形容為二選一，即國家尊嚴與留住美國這個關鍵盟友的困難抉擇，開始為可能的讓步做鋪陳，同時凸顯來自美方的施壓，藉此與該計畫切割。

同時澤倫斯基又一次使出反覆運用、駕輕就熟的策略，即每當在華府受挫，就轉向歐洲「討拍」。他日前密集展開「通話外交」，很快讓歐盟國家、英國、北約國家加拿大與親西方的七大工業國集團（Ｇ７）成員國日本廿二日發表聯合聲明，呼籲修改美版計畫中最不利烏克蘭的條款。

歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃指稱，從沒見過任何人能像澤倫斯基般，從歐洲取得原以為不可能得到的資源；善於溝通一直是澤倫斯基的「超能力」，讓他得以爭取到資金、武器與外交支持。

澤倫斯基這次的危機最關鍵轉折點，可能來自烏克蘭人民的集體意識。分析家指出，烏克蘭民眾在戰時往往暫時擱置內部分歧。他則運用烏克蘭社會不願屈從一紙來自美俄的降書民氣。

美國智庫世界政策研究所（ＩＷＰ）創辦人史林查克說，澤倫斯基仍是目前烏克蘭唯一法定代表、能代表烏克蘭多數人抗拒屈辱式和談的領袖，當他陷入困境時，往往採取「主動進攻」姿態。史林查克也坦言，烏克蘭現在沒有其他合法領袖，沒得選。