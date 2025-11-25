聽新聞
0:00 / 0:00

維護烏國主權！美烏推「新俄烏和平架構」…俄稱未獲訊息

聯合報／ 編譯茅毅陳韻涵／綜合報導
停戰計畫 重大進展 白宮廿三日宣布，在瑞士日內瓦舉行的俄烏停戰計畫提案會談出現重大進展。圖為魯比歐（右）及烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（左），同日在記者會中答覆提問。（路透）
停戰計畫 重大進展 白宮廿三日宣布，在瑞士日內瓦舉行的俄烏停戰計畫提案會談出現重大進展。圖為魯比歐（右）及烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（左），同日在記者會中答覆提問。（路透）

白宮廿三日宣布，當天在瑞士日內瓦舉行的俄烏停戰計畫會談有重大進展，任何最終協議都需「充分維護」烏克蘭主權。美國總統川普廿四日也在自創社媒真實社群寫道，「俄烏和談真的可能正達成重大進展嗎？眼見為憑，但可能有什麼好事正要發生」。

在歐洲與東亞世局緊張之際，新華社昨晚快訊報導，大陸國家主席習近平同美國總統川普通電話，兩國元首談及烏克蘭危機；白宮也證實川習通話。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望不斷縮小分歧，早日達成公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。

美方發布的美烏聯合聲明寫道，經討論，雙方起草一個更新與改進的俄烏和平架構，承諾接下來幾天共同提案；最終架構將由美烏總統拍板定案。

美安排澤倫斯基到訪

有官員透露，正討論安排烏克蘭總統澤倫斯基本周訪美，日前赴基輔傳達原本川普政府廿八點方案的美國陸軍部長德里斯科則可能赴莫斯科，或在其他地點與俄國官員會面。

該聲明還寫道，這次會談重申今後任何協議皆必須充分維護烏克蘭主權，以帶來永續且正義的和平。

美國國務卿魯比歐廿三日說，美方原本向烏方提出最晚必須在廿七日「感恩節」接受廿八點停戰計畫的期限可做修改，他形容停戰計畫是「會呼吸的文件」。法新社廿三日報導說，上述的美烏聲明似乎暗示，停戰計畫內容已有所更動。

澤倫斯基廿四日則以視訊方式在瑞典的會議中說，將尋求「能讓我們更堅強、而非使我們孱弱的妥協讓步」。

烏克蘭駐美大使斯特法尼希納廿三日指出，其實美版廿八點計畫還有一份安全保證架構附加文件，載明美國有意提供類似北約盟約第五條集體防禦的承諾，只是尚無具體細節。

來自美烏、歐盟、北約等國代表廿三日齊聚日內瓦會商。魯比歐廿三日表示，這可能是川普政府在整個俄烏和談過程中，經歷過最好的一次會面，也是最順利的一天。

歐盟理事會主席柯斯塔廿四日在歐盟領袖召開緊急會議後表示，俄烏和談出現新動能。歐盟執委會主席范德賴恩也說，有待努力，但有穩固基礎。不過克里姆林宮發言人佩斯科夫廿四日指稱，「我方沒收到任何訊息」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 習近平 魯比歐 澤倫斯基
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

澤倫斯基：日內瓦會談取得重要進展 但仍需努力

美烏更新和平計畫框架 領土、裁軍議題未決

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

美烏稱和平計畫磋商進展良好 盧比歐：迄今最順利

相關新聞

澤倫斯基：日內瓦會談取得重要進展 但仍需努力

烏克蘭與美國高官在瑞士日內瓦會談後，烏克蘭總統澤倫斯基今天稱讚雙方取得「重要進展」，但他也說，要談判結束俄烏戰爭，仍需更...

德總理宣布明年初訪陸 盼能促俄烏停戰

大陸國務院總理李強廿三日在南非約翰尼斯堡出席二十國集團（Ｇ20）峰會期間，會見德國總理梅爾茨時表示，中德互為重要經貿夥伴...

維護烏國主權！美烏推「新俄烏和平架構」…俄稱未獲訊息

白宮廿三日宣布，當天在瑞士日內瓦舉行的俄烏停戰計畫會談有重大進展，任何最終協議都需「充分維護」烏克蘭主權。美國總統川普廿...

歐盟讚揚烏克蘭和談出現進展 但稱仍有問題懸而未決

歐洲聯盟（EU）領袖今天表示，為結束烏克蘭戰爭而進行的會談已有進展，但部分問題仍有待解決

質疑川普俄烏和平方案 波蘭：不得合法化俄羅斯侵略

美國總統川普提出俄烏戰爭28點和平方案，波蘭政壇領導人與主流媒體多以冷淡甚至負面態度回應。波蘭總理圖斯克與總統納夫羅茨基...

德國總理：大陸可以在烏克蘭戰爭問題上加大施壓

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）已與法國總統馬克龍、英國首相斯塔默就實現烏克蘭和平提出了歐洲的建議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。