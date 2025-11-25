白宮轉彎喊維護烏克蘭主權 強調最終協議將由美烏兩國總統決定

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
白宮23日宣布，當天在瑞士日內瓦舉行的俄烏停戰計畫會談有「重大」進展。圖為魯比歐（右）及烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（左），同日在記者會中答覆提問。（路透）
白宮23日宣布，當天在瑞士日內瓦舉行的俄烏停戰計畫會談有「重大」進展，而最終協議將充分維護烏克蘭主權，也強調將由美烏兩國總統決定，並討論安排烏克蘭總統澤倫斯基本周訪美。

美國總統川普24日在社媒Truth Social寫道，「俄烏和談真的可能正達成重大進展嗎？眼見為憑，但可能有什麼好事正要發生」。

美方發布的美烏聯合聲明寫道，經討論後，雙方起草一個更新與改進的俄烏和平架構，並承諾接下來幾天將繼續磋商共同提案。該聲明還形容，這次會談具建設性、方向性且互相尊重，反映出各方對實現公正且持久和平的共同承諾，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。

美國國務卿魯比歐則表示，關於北約（NATO）的角色和對烏安全保障等問題，確實仍有許多議題待討論，但他的團隊已縮小川普倡導的28點和平計畫中待解議題的範疇。英國金融時報（FT）報導，消息人士透露，和平計畫已由原先的28點縮小至19點，至於是哪些項目被移除並不清楚。歐盟領導人24日舉行緊急峰會，討論相關事宜。

在日內瓦會談前，歐洲協助烏克蘭拿出一份修訂後的28點方案對應版，根據路透看到的文件，主要修改包括反對割讓現有控制領土，堅持談判應依現有接觸線停火後才開始；烏克蘭軍隊規模上限改為80萬人而非美方原本的60萬。

