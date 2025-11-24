快訊

歐盟讚揚烏克蘭和談出現進展 但稱仍有問題懸而未決

中央社／ 安哥拉首都魯安達24日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）領袖今天表示，為結束烏克蘭戰爭而進行的會談已有進展，但部分問題仍有待解決。

法新社報導，歐盟理事會主席柯斯塔（AntonioCosta）在歐盟領袖就此議題召開緊急會議後，出席安哥拉的峰會期間告訴媒體：「和平談判出現新的動能。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）也表示：「儘管仍有待努力，但目前已有推進的穩固基礎。」

柯斯塔表示，昨天美國、烏克蘭與歐洲官員召開的日內瓦會談在多項議題方面有所進展。柯斯塔強調，涉及歐盟自身的議題，例如制裁、擴大（歐盟）或凍結俄羅斯資產等，都必須由歐盟全面參與並作出決策。他說：「部分議題仍有待解決，但方向是正面的」。

范德賴恩也樂見日內瓦會談「有良好的進展」。

范德賴恩則指出，歐盟堅持的「核心」原則包括，「必須尊重烏克蘭的領土與主權。只有身為主權國家的烏克蘭能決定其武裝部隊的相關事務」。她並透露，歐洲領袖將於明天與支持烏克蘭的約30個國家「志願者聯盟」（coalition of the willing）進行視訊會議。

兩位領袖再次強調，歐盟將持續以外交、軍事裝備及財政支援方式協助烏克蘭。范德賴恩指出，「這事關我們整個大陸的安全。」

澤倫斯基：日內瓦會談取得重要進展 但仍需努力

烏克蘭與美國高官在瑞士日內瓦會談後，烏克蘭總統澤倫斯基今天稱讚雙方取得「重要進展」，但他也說，要談判結束俄烏戰爭，仍需更...

質疑川普俄烏和平方案 波蘭：不得合法化俄羅斯侵略

美國總統川普提出俄烏戰爭28點和平方案，波蘭政壇領導人與主流媒體多以冷淡甚至負面態度回應。波蘭總理圖斯克與總統納夫羅茨基...

德國總理：大陸可以在烏克蘭戰爭問題上加大施壓

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）已與法國總統馬克龍、英國首相斯塔默就實現烏克蘭和平提出了歐洲的建議。

美歐烏高層日內瓦商討和平協議 克里姆林宮稱未獲會談結果

美國、歐洲與烏克蘭高層昨天在瑞士日內瓦會談，討論川普政府提出的28點俄烏和平計畫。克里姆林宮今天表示，尚未收到關於會談結...

美烏更新和平計畫框架 領土、裁軍議題未決

美國與烏克蘭官員週日（11月23日）在瑞士日內瓦舉行會談，針對結束俄烏戰爭的和平協議展開討論。

