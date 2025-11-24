澤倫斯基：日內瓦會談取得重要進展 但仍需努力

快訊

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭與美國高官在瑞士日內瓦會談後，烏克蘭總統澤倫斯基今天稱讚雙方取得「重要進展」，但他也說，要談判結束俄烏戰爭，仍需更多努力。

烏克蘭、美國及歐洲官員昨天在瑞士會晤，討論美方提出的俄烏終戰方案。該方案被批評過於聽從俄方要求，引發外界廣泛質疑。

談判各方均宣稱日內瓦會談有所進展，並在聯合聲明中形容會談「有建設性」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天以視訊連線方式在瑞典的一場會議上說，烏方與美方協調時，已設法保留極為敏感的議題，其中包括全面釋放所有烏克蘭戰俘及平民，以及讓被俄方綁架的兒童全數返家。

俄烏戰爭期間，烏克蘭一直指控俄方非法將烏克蘭兒童從俄國占領區帶往俄國，並要求俄方把他們送回。

澤倫斯基表示：「這些都是重要進展，但要實現真正的和平，還需要更多、更多（努力）。」

他指出，烏克蘭正處於「關鍵時刻」，並承諾會尋求「能使我們更堅強而非削弱我們的妥協」。

