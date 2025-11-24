質疑川普俄烏和平方案 波蘭：不得合法化俄羅斯侵略

快訊

中央社／ 華沙24日專電
美國總統川普。圖／歐新社
美國總統川普。圖／歐新社

美國總統川普提出俄烏戰爭28點和平方案，波蘭政壇領導人與主流媒體多以冷淡甚至負面態度回應。波蘭總理圖斯克與總統納夫羅茨基一致強調，任何和平協議必須由烏克蘭自行接受，不能以俄羅斯實現戰略目標為代價。

根據波蘭國家通訊社（PAP）報導，川普（DonaldTrump）28點和平方案內容大致包括：烏克蘭將把東部部分領土移交俄羅斯，其中涵蓋目前仍由基輔（Kyiv）控制的地區；縮減武裝部隊規模至約60萬人；承諾不尋求加入北大西洋公約組織（NATO）。俄羅斯在履行協議後逐步解除制裁，並可能重返八國集團（G8）。

作為交換，烏克蘭可獲得美國及北約的安全保證，在波蘭部署歐洲戰鬥機；保留申請加入歐盟的資格；戰後重建則可動用遭凍結的俄羅斯資產。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社群媒體Ｘ發文表示，「波蘭人將就波蘭做出決定」，普遍被解讀是針對方案中提出在波蘭駐紮歐洲戰機的條款。

他並強調，關於和平問題，所有談判都應在烏克蘭參與下進行，重申華沙長期立場，美國與俄羅斯之間不得在缺少基輔的情況下單獨談判和平。

波蘭電視新聞頻道TVN24報導，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）則警告任何計畫都「必須考慮到俄羅斯是一個不遵守協議的國家」。他強調，烏克蘭人在和平談判中必須擁有決定性發言權，「和平的代價不能是侵略者實現其戰略目標」。

波蘭商業廣播電台新聞網站RMF24引用「東方研究中心」（Ośrodek Studiów Wschodnich, OSW）分析人士意見指出，方案多項內容與俄方長期訴求接近，對烏方則意味重大實質讓步。從烏克蘭視角來看，幾乎每一點都極具爭議，質疑是否能提供公正而持久的和平。

波蘭電視新聞頻道TVN24則指出，部分西方媒體與政界人士將此計畫比喻為「新慕尼黑協議」，質疑方案更接近為避免戰事擴大而做出的妥協，而非真正的公正和平。

新聞入口網站虛擬波蘭（Wirtualna Polska,WP）則聚焦兩大面向，一是條款中明確提及在波蘭駐紮歐洲戰機，報導指出，這將使波蘭在未來區域安全架構中扮演長期前線角色，引發華沙當局對自身安全風險與決策自主的討論。

二是社會輿論反應，WP報導稱，在烏克蘭社群媒體與街頭訪談中，不少民眾將此方案視為「以和平之名要求烏克蘭屈服」，而在俄羅斯部分評論人士之中，則可見對此戰果的滿意。WP並刊出安全專家訪談，質疑歐美似乎多在華府與莫斯科的框架下設計方案，而波蘭與歐洲則被放在主要監督與執行角色。

綜合波蘭領導人與主流媒體意見，雖然政治光譜與用詞有所不同，但皆強調兩項核心，其一，和平協議必須由烏克蘭社會與政府自行接受，不應由外部大國替其決定；其二，和平不得以合法化俄羅斯侵略成果為代價。對於涉及在波蘭部署戰機、歐洲在未來安全架構中角色的條款，波蘭政界與專家則持審慎與警戒態度。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 波蘭
