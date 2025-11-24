美歐烏高層日內瓦商討和平協議 克里姆林宮稱未獲會談結果

美國、歐洲與烏克蘭高層昨天在瑞士日內瓦會談，討論川普政府提出的28點俄烏和平計畫。克里姆林宮今天表示，尚未收到關於會談結果的官方訊息。

川普政府近日提出結束俄烏戰爭的28點和平計畫，包括要求烏克蘭割地等條件，引發烏克蘭及其歐洲盟友的擔憂。美國、烏克蘭與歐洲國家高層昨天在瑞士日內瓦會面商討此事。

不過，白宮昨天稱和平計畫有「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」烏克蘭主權。美烏聯合聲明指出：「經過討論，雙方起草了一份更新與改進的和平架構。」

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示：「我們沒有收到任何訊息。」他也指稱，俄方得悉美方對和平計畫做出「調整」。

他還提及，克宮不會透過媒體討論任何協議草案細節，目前尚無俄美談判代表本週會晤的計畫。