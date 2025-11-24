美歐烏高層日內瓦商討和平協議 克里姆林宮稱未獲會談結果

快訊

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
美國與烏克蘭在瑞士日內瓦會談，磋商和平計畫草案。圖為美方由國務卿魯比歐(左二)領軍，烏方代表團長由總統府幕僚長葉爾馬克(右一)率領。美聯社
美國與烏克蘭在瑞士日內瓦會談，磋商和平計畫草案。圖為美方由國務卿魯比歐(左二)領軍，烏方代表團長由總統府幕僚長葉爾馬克(右一)率領。美聯社

美國、歐洲與烏克蘭高層昨天在瑞士日內瓦會談，討論川普政府提出的28點俄烏和平計畫。克里姆林宮今天表示，尚未收到關於會談結果的官方訊息。

川普政府近日提出結束俄烏戰爭的28點和平計畫，包括要求烏克蘭割地等條件，引發烏克蘭及其歐洲盟友的擔憂。美國、烏克蘭與歐洲國家高層昨天在瑞士日內瓦會面商討此事。

不過，白宮昨天稱和平計畫有「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」烏克蘭主權。美烏聯合聲明指出：「經過討論，雙方起草了一份更新與改進的和平架構。」

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示：「我們沒有收到任何訊息。」他也指稱，俄方得悉美方對和平計畫做出「調整」。

他還提及，克宮不會透過媒體討論任何協議草案細節，目前尚無俄美談判代表本週會晤的計畫。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
延伸閱讀

俄軍在烏克蘭東部持續推進 宣稱重奪庫皮揚斯克市

美國瑞士敲定貿易框架！瑞士投資2000億美元 關稅從39%降至15%

泰柬和平協議 宣布中止

俄外長久未公開露面 傳與普丁關係破裂

美烏更新和平計畫框架 領土、裁軍議題未決

美國與烏克蘭官員週日（11月23日）在瑞士日內瓦舉行會談，針對結束俄烏戰爭的和平協議展開討論。

深陷危局的澤倫斯基再演逆襲！借力川普和平方案反殺 靠這三招

烏克蘭總統澤連斯基正面臨俄烏戰爭爆發以來最嚴峻的考驗：前線戰事吃緊，親信捲入貪腐醜聞，民調支持率持續探底；然而，美國提出...

美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

美國上周拋出28點俄烏停戰計畫，多項條款迎合俄羅斯要求，引發烏克蘭與歐洲反彈。美烏高層官員23日於日內瓦就計畫進行磋商，...

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提...

川普28點計畫動搖 俄烏和平方案非最終版

美國總統川普22日表示，他提出的烏克蘭終戰和平方案，並非最終版本，暗示仍可能調整。烏克蘭與歐洲多國則表示，這項計畫雖能作...

