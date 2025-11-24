美稱俄烏終戰會談有進展 新架構將堅守烏主權

快訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。

法新社報導，稍後由華府發布的美烏聯合聲明指出：「經過討論，雙方起草了一份更新與改進的和平架構。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）率領美方代表團今天在日內瓦與烏克蘭及歐洲官員會面，試著徹底討論找出解決方案，終結自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來的衝突。

美國總統川普（Donald Trump）日前曾要求烏克蘭在11月27日前批准他提出的28點和平計畫，以終結俄烏近4年的戰事。

然而，基輔方面尋求對該草案進行修改。原草案接受了俄方多項強硬要求，內容包括烏克蘭須割讓領土、縮減軍隊規模，並承諾永不加入北大西洋公約組織（NATO）。

而美烏聲明宣布有新草案，似是暗示內容上確實有所更動。

聯合聲明表示：「這次會談具有建設性、有方向性且互重，凸顯各方對實現公正且持久和平的共同承諾。」

聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」

雙方承諾「在接下來幾天」繼續就共同提案進行磋商。

美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

美國上周拋出28點俄烏停戰計畫，多項條款迎合俄羅斯要求，引發烏克蘭與歐洲反彈。美烏高層官員23日於日內瓦就計畫進行磋商，...

深陷危局的澤倫斯基再演逆襲！借力川普和平方案反殺 靠這三招

烏克蘭總統澤連斯基正面臨俄烏戰爭爆發以來最嚴峻的考驗：前線戰事吃緊，親信捲入貪腐醜聞，民調支持率持續探底；然而，美國提出...

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提...

川普28點計畫動搖 俄烏和平方案非最終版

美國總統川普22日表示，他提出的烏克蘭終戰和平方案，並非最終版本，暗示仍可能調整。烏克蘭與歐洲多國則表示，這項計畫雖能作...

28點俄烏停戰計畫 川普：非最終提議

對川普政府日前向烏克蘭提交的廿八點俄烏停戰計畫，是否就是華府對烏克蘭的最終提議，美國總統川普廿二日指稱，「不是」，並強調...

把和平當生意 川普重塑美外交政策

英國金融時報廿二日報導，在川普政府的停戰計畫中，美國可拿走烏克蘭重建基金百分之五十的分潤。這凸顯華府仍試圖從中牟利，美國...

