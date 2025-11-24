美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿魯比歐（右）與烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（左）23日就俄烏停戰計畫在日內瓦舉行會談。美聯社
美國國務卿魯比歐（右）與烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（左）23日就俄烏停戰計畫在日內瓦舉行會談。美聯社

美國上周拋出28點俄烏停戰計畫，多項條款迎合俄羅斯要求，引發烏克蘭與歐洲反彈。美烏高層官員23日於日內瓦就計畫進行磋商，雙方會後表示在結束戰爭的進程上取得進展，但公布的細節仍極其有限。外媒則爆料，美烏會談實際情況與公開的正面發言不同，會中氣氛非常緊繃，美方更指控基輔洩露計畫中有利俄方的細節作為施壓。

魯比歐結束會談後對談判前景表達「非常樂觀」的態度，並淡化川普先前對基輔設定的11月27日最後期限，稱美方希望盡快止戰，並將在24日續談，必要時將由更高層級官員介入。他坦言，當前仍有部分議題極為敏感，涉及語義、政策決策與需要時間釐清的問題，但並未透露更多具體資訊。

魯比歐也提到，美方提案是一份「活的文件」，未來將持續調整。他也明確指出，一旦擬定任何最終定案，仍必須提交給莫斯科，「顯然，俄羅斯也會有表決權」。

烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）則表示，會談「已取得非常良好的進展，正朝向公正且持久的和平邁進」。

白宮隨後聲明表示，烏方已確認其主要關切，包括安全保障、經濟發展、基礎設施保護、航行自由與主權等，已在會中獲得回應，烏方並感謝美方將烏方意見納入協議架構。白宮強調，調整後的方案更能反映烏克蘭國家利益，並提供可信且可執行的安全保障機制。

政治新聞網Axios引述兩名消息人士指出，儘管美烏會後對外發表的聲明語調樂觀，但實際會談時的氣氛截然不同、相當緊繃。

消息人士透露，會中美方指責烏克蘭刻意向美國媒體洩漏28點方案的負面細節，藉由輿論施壓以促使方案修改。根據報導，會後能發表正面聲明，是因為烏方同意以此緩和局勢。

知情人士也說，美方對烏方提出的部分修正內容表達接受意願。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

