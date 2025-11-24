澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

中央社／ 基輔23日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。

英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發布長文，強調是俄羅斯挑起戰爭又拒絕結束戰事，還試圖保有繼續作戰的能力，俄方此舉「並不只針對烏克蘭」。

他也感謝提供援助的歐洲及20國集團（G20）國家，並補充說「維持支持十分重要」。

澤倫斯基談到：「重要的是不能忘記主要目標－制止俄羅斯發動的戰爭，並防止這場戰爭再度爆發。為了實現這個目標，和平必須具有尊嚴。」

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。

美國與烏克蘭高階官員正在瑞士日內瓦進行磋商，以調整華府先前提出的28點和平計畫草案。根據烏方說法，最新版本已納入烏國部分訴求。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席、談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）說道：「文件目前版本仍在審批的最後階段，但已反映烏克蘭大部分核心優先事項。」

