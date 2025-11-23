聽新聞
0:00 / 0:00

川普發文又批烏克蘭與歐洲 「基輔高層不知感恩」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）22日在白宮南草坪受訪。歐新社
美國總統川普（左）22日在白宮南草坪受訪。歐新社

美國總統川普23日在自創社媒真實社群發文，指稱烏克蘭領導高層對美國的作為完全沒表達感激之意，且俄烏鏖戰近4年，歐洲仍持續從俄羅斯購買石油。

川普還寫道，美國持續對北約（NATO）軍售，供北約將這些斥巨資的武器交付給烏克蘭，反觀美國前總統拜登則是「全部免費、免費、免費」，包括拜登政府援烏的「大筆錢」。

川普說，俄烏戰爭殘酷又可怕，若美烏領導高層強硬且稱職，這場戰爭原本就不該發生。他還說，該戰爭在「瞌睡喬」任內就已開始，情況只會愈來愈糟；若2020年美國總統大選未曾遭「激進左翼民主黨人的操縱和竊取」，那2022年就不會發生俄烏戰爭。

瞌睡喬是川普給拜登取的綽號；喬（Joe）則是拜登的名字。

川普說，要不是俄國總統普亭那時目睹「瞌睡喬」的所作所為，就不會覺得「我的機會來了」而下令開戰；如今俄烏戰爭未歇，「我接手1場不該發生的戰爭」，所有人都是這場戰爭的輸家，尤其是大批白白罹難的人。

川普最後不忘說，願上帝保佑所有在這場人禍中流失的生命。

法新社23日報導說，該發文並未直接譴責莫斯科。歐洲及美烏高官23日正齊聚瑞士日內瓦，討論華府提出的俄烏停戰計畫。烏克蘭及其盟友認為，該計畫對俄做出重大讓步，已表達擔憂。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

民主黨6議員喊話軍方「拒非法命令」 川普嗆：煽動叛亂要進監獄

川普就職周年醞釀內閣改組 諾姆、萊特被點名

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

李文忠：川普和平方案如21世紀版「慕尼黑協定」

相關新聞

28點俄烏停戰計畫 川普：非最終提議

對川普政府日前向烏克蘭提交的廿八點俄烏停戰計畫，是否就是華府對烏克蘭的最終提議，美國總統川普廿二日指稱，「不是」，並強調...

把和平當生意 川普重塑美外交政策

英國金融時報廿二日報導，在川普政府的停戰計畫中，美國可拿走烏克蘭重建基金百分之五十的分潤。這凸顯華府仍試圖從中牟利，美國...

川普發文又批烏克蘭與歐洲 「基輔高層不知感恩」

美國總統川普23日在自創社媒真實社群發文，指稱烏克蘭領導高層對美國的作為完全沒表達感激之意，且俄烏鏖戰近4年，歐洲仍持續...

歐盟領袖關注俄烏和平計畫 強調不能以武力改變邊界

在多國高官齊聚討論俄烏終戰計畫之際，歐盟執委會主席范德賴恩發布聲明，強調不能以武力改變邊界、勿削弱烏國軍隊使其易受攻擊、...

美國提28點和平計畫 加拿大總理卡尼：將與澤倫斯基通話

加拿大總理卡尼表示，加拿大和其他西方國家的國家安全顧問在瑞士日內瓦進行會談，商討美國提出的和平計畫之際，他今天稍晚將與烏...

控烏克蘭無人機發動襲擊 莫斯科州長：引發電廠火警

俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）州長伏洛比約夫表示，烏克蘭無人機今天襲擊莫斯科州沙圖拉電廠（Shatura ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。