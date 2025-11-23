川普發文又批烏克蘭與歐洲 「基輔高層不知感恩」

美國總統川普23日在自創社媒真實社群發文，指稱烏克蘭領導高層對美國的作為完全沒表達感激之意，且俄烏鏖戰近4年，歐洲仍持續從俄羅斯購買石油。

川普還寫道，美國持續對北約（NATO）軍售，供北約將這些斥巨資的武器交付給烏克蘭，反觀美國前總統拜登則是「全部免費、免費、免費」，包括拜登政府援烏的「大筆錢」。

川普說，俄烏戰爭殘酷又可怕，若美烏領導高層強硬且稱職，這場戰爭原本就不該發生。他還說，該戰爭在「瞌睡喬」任內就已開始，情況只會愈來愈糟；若2020年美國總統大選未曾遭「激進左翼民主黨人的操縱和竊取」，那2022年就不會發生俄烏戰爭。

瞌睡喬是川普給拜登取的綽號；喬（Joe）則是拜登的名字。

川普說，要不是俄國總統普亭那時目睹「瞌睡喬」的所作所為，就不會覺得「我的機會來了」而下令開戰；如今俄烏戰爭未歇，「我接手1場不該發生的戰爭」，所有人都是這場戰爭的輸家，尤其是大批白白罹難的人。

川普最後不忘說，願上帝保佑所有在這場人禍中流失的生命。

法新社23日報導說，該發文並未直接譴責莫斯科。歐洲及美烏高官23日正齊聚瑞士日內瓦，討論華府提出的俄烏停戰計畫。烏克蘭及其盟友認為，該計畫對俄做出重大讓步，已表達擔憂。