川普28點計畫動搖 俄烏和平方案非最終版

美國總統川普22日表示，他提出的烏克蘭終戰和平方案，並非最終版本，暗示仍可能調整。烏克蘭與歐洲多國則表示，這項計畫雖能作為俄烏終戰談判的基礎，但還需要「更多工作」。

川普政府已提出28點俄烏停戰計畫，要求烏克蘭27日前回覆，內容包括割讓領土、限制軍力及放棄加入北約等。

英國、德國、法國、日本、加拿大等11國和歐盟22日在20國集團（G20）峰會場邊緊急召開會議，發布聯合聲明表示，「這28點計畫的初步草案包含攸關公正與長久和平的不可或缺要素」，「因此我們認為這份草案可作為需要更多工作的（討論）基礎」。

川普22日在白宮被問到這28點計畫是否為不可協商時，回應「不，這不是我的最終版本」，「我們希望達成和平，這早應在長久之前就實現」，暗示還有調整空間，但他未說明可能調整的具體方案。

美國國務卿魯比歐稍後在社群平台X發文表示，這項提案是由美國官員根據俄方的意見起草，「但也是根據先前與目前來自烏克蘭的意見」。英德法等國的國家安全顧問23日將赴日內瓦與歐盟、美國及烏克蘭官員會面磋商。