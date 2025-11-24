28點俄烏停戰計畫 川普：非最終提議

對川普政府日前向烏克蘭提交的廿八點俄烏停戰計畫，是否就是華府對烏克蘭的最終提議，美國總統川普廿二日指稱，「不是」，並強調自己想得到和平。

川普強調，「俄烏和平本該在很久之前就發生；我們正試圖讓它（俄烏戰爭）結束，無論如何我們必須讓它結束」。

廿二日在南非約翰尼斯堡舉行的年度廿國集團（Ｇ20）峰會場邊，逾十二位與會的歐洲領袖，草擬一項對川普政府停戰計畫的「反提案」，並稱川普的計畫是「一個基礎，將需要進一步研議」。彭博廿三日報導，反提案是類北約（ＮＡＴＯ）盟約第五條集體防禦的條款。

魯比歐、美國中東特使威科夫及美國陸軍部長德里斯科等美烏高官，和歐洲三個主要國家法、英、德（Ｅ３）國安顧問廿三日在瑞士日內瓦舉行會談，以討論川普的計畫。歐盟、ＮＡＴＯ、義大利及加拿大也派員出席。華盛頓郵報廿二日報導，戰後對烏軍將不會加諸限制、烏克蘭將收回札波羅熱核電廠及卡科夫卡水壩、將享有在第聶伯羅河上不受限制的通行權，並控制「金伯恩沙嘴」。

路透廿三日引述一位德國政府消息人士報導，歐洲草擬的停戰計畫，是基於川普的計畫，已分送基輔及華府。該報導提到，一位美國官員說「我們希望釐清計畫最終細節」，起草一項對烏有利的協議，留待美烏總統下次會面時拍板。

當天會談前，法國國防部「部長級代表」魯福對法國新聞電台說，該會談的主要重點，是包括戰後對烏軍的限制，而這形同使烏克蘭的主權受限，「烏克蘭必須有能力自衛」。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克同日在Ｘ寫道，該國代表團已開始在日內瓦的工作，以討論該計畫，且當天的一連串會議打算以各種形式進行，「我們會持續（與其他與會國）合作，為烏克蘭實現永續又有正義的和平」。

共和黨籍的朗茲、民主黨籍的夏亨與無黨籍的金恩等幾位跨黨派美國聯邦參議員同日聲稱，美國國務卿魯比歐私下對他們說，川普正促使基輔接受的計畫，是「俄羅斯人夢想的願望清單，而非美國真正的計畫」。

美國國務院發言人皮戈特則在社媒Ｘ發文駁斥上述說法，稱之為「公然造假」。魯比歐本人也在Ｘ發文反駁道，該計畫是美方起草，當作這場戰爭持續談判的有力架構，儘管有根據俄方提供的意見，但也納入烏方至今的想法。