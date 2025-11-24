聽新聞
0:00 / 0:00

把和平當生意 川普重塑美外交政策

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

英國金融時報廿二日報導，在川普政府的停戰計畫中，美國可拿走烏克蘭重建基金百分之五十的分潤。這凸顯華府仍試圖從中牟利，美國總統川普的交易式外交正逐步重塑美國外交政策

美國智庫大西洋理事會研究員查理．李奇菲德形容，「這是種我能得到什麼的手法」。

上述條款雖未必會出現在俄烏最終、正式的停戰協議中，但仍反映出貫穿川普第二任的外交主題，即白宮幾乎在所有的國際互動上都帶有交易成分。

從美國六月藉由盧安達與剛果民主共和國（民主剛果）間的和平協議，取得民主剛果的重要礦產，到在亞美尼亞與亞塞拜然八月簽署和平協議後，美方要求亞美尼亞給予為期達九十九年的過境權，川普政府數度以經濟上的利益交換，作為美方提供支持的條件。

一位前白宮經濟官員提到，別國與美國每次互動，皆包含某種形式的經濟施壓，讓美方從中謀取不對等的經濟利益。

川普對外國政府給予他將大規模投資美國的承諾，更有著近乎偏執，例如要日本同意對美投資五五○○億美元，交換美國對日輸美產品徵收關稅降至百分之十五。

儘管美國在和外國的互動中參雜經濟元素並非新鮮事，但有專家指出，川普第二任的交易式要求更像小型投資銀行或私募基金手法，而非政府機構，甚至延伸至民間部門與外國的國內事務。布希政府的高官批評，川普政府擁有一套獨立於美國國家利益之外的自主經濟利益，迥異於其他前總統主政下的美國政府。

且若美國能從目前被凍結的俄羅斯資產設立的烏克蘭重建基金中提取分潤，那將使諸多歐洲國家感到刺眼，因為這些資產其實大多存放在歐洲、而非美國。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 外交政策

延伸閱讀

民主黨6議員喊話軍方「拒非法命令」 川普嗆：煽動叛亂要進監獄

川普就職周年醞釀內閣改組 諾姆、萊特被點名

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

李文忠：川普和平方案如21世紀版「慕尼黑協定」

相關新聞

28點俄烏停戰計畫 川普：非最終提議

對川普政府日前向烏克蘭提交的廿八點俄烏停戰計畫，是否就是華府對烏克蘭的最終提議，美國總統川普廿二日指稱，「不是」，並強調...

把和平當生意 川普重塑美外交政策

英國金融時報廿二日報導，在川普政府的停戰計畫中，美國可拿走烏克蘭重建基金百分之五十的分潤。這凸顯華府仍試圖從中牟利，美國...

川普發文又批烏克蘭與歐洲 「基輔高層不知感恩」

美國總統川普23日在自創社媒真實社群發文，指稱烏克蘭領導高層對美國的作為完全沒表達感激之意，且俄烏鏖戰近4年，歐洲仍持續...

歐盟領袖關注俄烏和平計畫 強調不能以武力改變邊界

在多國高官齊聚討論俄烏終戰計畫之際，歐盟執委會主席范德賴恩發布聲明，強調不能以武力改變邊界、勿削弱烏國軍隊使其易受攻擊、...

美國提28點和平計畫 加拿大總理卡尼：將與澤倫斯基通話

加拿大總理卡尼表示，加拿大和其他西方國家的國家安全顧問在瑞士日內瓦進行會談，商討美國提出的和平計畫之際，他今天稍晚將與烏...

控烏克蘭無人機發動襲擊 莫斯科州長：引發電廠火警

俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）州長伏洛比約夫表示，烏克蘭無人機今天襲擊莫斯科州沙圖拉電廠（Shatura ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。