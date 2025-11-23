烏克蘭代表晤英法德國安顧問 準備與美方磋商終戰計畫

快訊

中央社／ 日內瓦23日綜合外電報導

烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，他今天在日內瓦與英國、法國及德國的國家安全顧問舉行了會談，為討論美方終戰方案預作準備。

葉爾馬克在社群媒體上說：「我已先與英國、法國和德國領導人的國家安全顧問進行了會談，接下來將與美國代表團舉行會談。」

他表示：「我們的會談氛圍非常積極。我們將繼續共同努力，為烏克蘭帶來持久且公正的和平。」

美聯社報導，盟國已團結支持基輔，推動修改該方案，因該方案被認為偏袒莫斯科。

葉爾馬克將與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）討論美國總統川普提出的結束俄烏戰爭方案；美國代表團的成員還包括川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）等人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他正在等待會談結果。

他今天在社群媒體貼文中寫道：「我們所有人都需要一個正面的結果。烏克蘭與美國團隊、以及與我們歐洲夥伴的團隊保持密切聯繫，我非常希望會有結果。血腥衝突必須停止，並且必須保證戰爭不會再次爆發。」

