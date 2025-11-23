歐盟領袖關注俄烏和平計畫 強調不能以武力改變邊界

在多國高官齊聚討論俄烏終戰計畫之際，歐盟執委會主席范德賴恩發布聲明，強調不能以武力改變邊界、勿削弱烏國軍隊使其易受攻擊、歐盟在烏克蘭和平協議中須扮演核心角色。

路透社報導，美國與烏克蘭高官以及法國、英國、德國的國家安全顧問正在瑞士日內瓦（Geneva）會談，討論華府提出的俄烏終戰計畫草案。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在聲明中指出：「任何有公信力且可持續的和平計畫，首先必須終止殺戮、結束戰爭，同時不能為未來的衝突埋下種子。」

她表示：「我們已就達成公正且持久和平，以及烏克蘭主權所需的主要元素取得共識。讓我強調其中3點。第一，不能以武力改變邊界。」

「第二，作為主權國家，烏克蘭的武裝部隊不能受到限制，使得該國未來容易遭受攻擊，進而也削弱歐洲安全。」

「第三，歐盟在確保烏克蘭和平方面的核心地位必須充分體現。烏克蘭必須擁有自由和主權來選擇自己的命運。他們已選擇了歐洲這條路。」