川普提俄烏終戰計畫 美國、烏克蘭、歐洲高官齊聚瑞士會商

中央社／ 日內瓦23日綜合外電報導
美國總統川普。圖／歐新社
美國總統川普。圖／歐新社

來自歐洲、美國烏克蘭的高官今天齊聚瑞士日內瓦，討論華府提出、旨在結束烏克蘭戰爭的草案計畫。烏克蘭及其盟友認為這項計畫對侵略者俄羅斯做出重大讓步，對此表達擔憂。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）21日表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）須在27日前贊同這份28點計畫。該計畫要求烏克蘭割讓領土、同意限制自身軍事力量，並放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求。

包括在前線作戰的士兵，對許多烏克蘭人而言，這樣的條件等同於在持續戰鬥近4年後投降。

自該計畫公布以來，外界對於起草過程涉及哪些人員存有諸多疑問。烏克蘭的歐洲盟國表示，他們並未被徵詢意見。

根據一名美國官員的說法，美國特使魏科夫（SteveWitkoff）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天已抵達日內瓦，準備參加會談。

美方一名官員表示：「我們希望敲定最後細節…以起草一份對他們（烏克蘭）有利的協議。」在盧比歐啟程前往日內瓦前，川普表示，他目前提出的終戰計畫並非最終方案。

美國官員指出，今天上午會先舉行協調會議，隨後認真開始會談。這名官員補充道，美烏官員將進行一整天不同形式的會商。

這名要求匿名的官員還透露，在日內瓦會談前，美烏官員也進行了正面且具有建設性的會談。

今天上午，大批外交車隊在日內瓦街頭穿梭。美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）也已抵達日內瓦，烏克蘭代表團則由澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）領銜。

來自法國、英國、德國的國家安全顧問與歐盟也參與討論，義大利亦派官員出席。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，他將於今天稍晚與澤倫斯基討論和平計畫。

美國提出的和平計畫支持俄羅斯的主要訴求，歐洲及其他西方領袖昨天表示，美版計畫可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。他們希望在27日最後期限前，為烏克蘭爭取到更有利的條件。

德國政府消息人士表示，歐洲方面依據美版方案擬定的和平計畫草案，已分別交給烏克蘭及美國政府。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 美國 川普 澤倫斯基

相關新聞

歐盟領袖關注俄烏和平計畫 強調不能以武力改變邊界

在多國高官齊聚討論俄烏終戰計畫之際，歐盟執委會主席范德賴恩發布聲明，強調不能以武力改變邊界、勿削弱烏國軍隊使其易受攻擊、...

美國提28點和平計畫 加拿大總理卡尼：將與澤倫斯基通話

加拿大總理卡尼表示，加拿大和其他西方國家的國家安全顧問在瑞士日內瓦進行會談，商討美國提出的和平計畫之際，他今天稍晚將與烏...

控烏克蘭無人機發動襲擊 莫斯科州長：引發電廠火警

俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）州長伏洛比約夫表示，烏克蘭無人機今天襲擊莫斯科州沙圖拉電廠（Shatura ...

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

美國提出28點俄烏停戰計畫，並要求烏克蘭在11月27日感恩節前表態，但內容與形式大多迎合莫斯科，引發基輔乃至歐洲反彈。紐...

28點和平計畫遭爆係俄「願望清單」 華府堅稱美國起草

數位美國聯邦參議員聲稱，國務卿盧比歐向他們私下表示，華府所提烏克蘭終戰方案其實是俄羅斯的「願望清單」。盧比歐和國務院對此...

美國務卿私下認了！魯比歐：28點計畫是「俄方願望清單」非美主意

美聯社報導，美國川普政府提出28點俄烏停戰計畫，就連自家議員都不挺。部分參議員則稱，國務卿魯比歐表示，這份計畫是俄羅斯的...

